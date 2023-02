Apple TV+ nimmt künftig den Mittwoch als Premierentag

Fans der Fernsehserie „Ted Lasso“ dürfen sich auf den 15. März freuen. In genau vier Wochen startet die dritte Staffel des Serienerfolgs auf Apple TV+. Und falls ihr über den ungewohnten Wochentag stolpert, gibt es damit verbunden gleich eine weitere Neuerung im Zusammenhang mit Apples Videodienst zu vermelden. Apple wechselt mit der neuen „Ted Lasso“-Staffel auf den Mittwoch als Premierentag. Vom 15 März an werden neuen Filme, Serien und Episoden also nicht mehr freitags, sondern zur Wochenmitte auf Apple TV+ bereitstehen.

Insert

You are going to send email to