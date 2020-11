Für macOS Big Sur: Kleine App ändert Farbe der Menüleiste

Die neue Darstellung der Mac-Menüleiste unter macOS Big Sur ist gewöhnungsbedürftig. Mit der Veröffentlichung von macOS 11 ist Apple dazu übergegangen, statt eine stets schlicht-graue Leiste anzuzeigen, auf eine farbige Menüleiste zu setzen, die in Abhängigkeit vom gesetzten Hintergrundbild eingefärbt wird.

Leider lässt sich die Automatik nicht beeinflussen, was unter anderem dazu führen kann, dass ihr euch mit einer dunklen Menüleiste vergnügen müsst, obwohl ihr euch im Bereich Systemeinstellungen > Allgemein > Erscheinungsbild für die helle Darstellung entschieden habt.

Auch „Transparenz reduzieren“ hilft

Wir haben Apples neues Menüleisten-Design mit einem Eingriff in den Systemeinstellungen so weit normalisiert, dass diese im Alltag nicht mehr negativ in Erscheinung tritt. Dafür haben wir uns für das Setzen der Option „Transparenz reduzieren“ entschieden, die der Mac im Bereich Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige > Display anbietet.

Ist der Haken gesetzt, tritt Apples Farbgestaltung der Menüleiste weniger stark in Erscheinung. Zudem verschwinden auch an anderen Stellen des Betriebssystems weichgezeichnete Hintergründe, was (unserer Meinung nach) häufig für eine eindeutigere Anzeige sorgt.

Wem die Ästhetik der transparenten Betriebssystembereiche allerdings zusagt, der darf einen Blick auf das Open-Source-Projekt ChangeMenuBarColor werfen.

Farbiger Streifen unter der Menüleiste

Auf dem Code-Portal GitHub erhältlich, lässt sich der Mini-Download im Terminal einsetzen, um beliebigen Hintergrundbildern einen farbigen Streifen im Bereich der Menüleiste aufzupinseln. Mit diesem Trick lässt sich die Farbgebung der Menüleiste so quasi indirekt beeinflussen und auch auf farbigen Bildern zu einer schlicht-grauen Leiste zurückkehren.

Die Mini-App wird im Terminal ausgeführt und benötigt als Parameter lediglich den Pfad zur Hintergrund-Grafik und den Hex-Wert der von euch gewählten Farbe. Also etwa: