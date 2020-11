Echo als (PRODUCT)RED: 10 Euro gehen an AIDS- und Covid-19-Hilfe

Was bei Apple die rote Farbvariante von iPhone 12 und iPhone 12 mini ist, die im Apple Online Store schlicht „(PRODUCT)RED“ heißt und nach der Auswahl dafür sorgt, dass ein unbekannter Anteil des Kaufpreises an den Global Fund zur Bekämpfung von COVID‑19 abgeführt wird, ist bei Amazon ein roter Alexa-Lautsprecher.

So hat der Online-Händler jetzt seinen (echo)RED vorgestellt, der ebenfalls als Benefiz-Modell angeboten wird, im Gegensatz zu Apples immer verfügbarer Farbvariante aber als limitierte Sonderedition vermarktet wird.

10 Euro für zwei gute Zwecke

Mit dem (echo)RED unterstützt Amazon den Kampf gegen die Corona-Pandemie und subventioniert, ganz klassisch, HIV/AIDS-Programme in der Region Subsahara-Afrika. Anders als Apple nennt Amazon sogar Zahlen: Von jedem verkauften (echo)RED sollen stattliche zehn Euro dafür eingesetzt werden, die beiden Gesundheits-Projekte zu unterstützen.

Der limitierte (echo)RED ist ab sofort für 97,47 Euro auf Amazon.de erhältlich. Die Sonderedition ist, von der Farbe abgesehen, ein regulärer Echo der vierten Generation, der am 22. Oktober in den Markt eingeführt wurde. Wir haben euch den neuesten Smart-Speaker der Echo-Familie in diesem Beitrag im Detail vorgestellt und durchaus gut benotet.

Echo 4 ausprobiert: Der neue Amazon-Lautsprecher klingt ziemlich gut

Der Echo der 4. Generation setzt wie der HomePod mini auf ein sphärisches Design, integriert einen Smart Home Hub mit der Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy und setzt auf eine Textilbespannung. An der Rückseite besitzt das Modell eine 3,5mm Klinken-Buchse, im Inneren ist ein Temperatursensor untergebracht, mit dessen Hilfe sich die Raumtemperatur abrufen lässt, die ihrerseits zum Erstellen neuer, temperaturspezifischer Routinen genutzt werden kann.

In Deutschland kooperiert Amazon 2020 das dritte Jahr in Folge mit (RED).