Für iPad und iPhone: „Untold Novel“ hilft Schriftstellern beim Planen

Mit Untold Novel steht Autoren ab sofort eine neue iOS-Anwendung zur Verfügung, die die Planung von Romanprojekten unterstützen soll. Die App richtet sich insbesondere an Schreibende, die ihre Ideen, Figuren und Handlungsstränge an einem zentralen Ort sammeln und strukturieren möchten. Aktuell ist die Anwendung für iPhones und iPads ab iOS 17 bezeihungswiese iPadOS 17 nutzbar, eine Version für macOS befindet sich in der Entwicklung.

Die Projekt-Übersicht von Untold Novel

Für (angehende) Buchautoren

Im Zentrum der App steht ein modulares System: Notizen lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen und direkt aus anderen Modulen heraus erstellen, um den Kontext nicht zu verlieren. Ein integrierter Figurenplaner ermöglicht es, Charaktere mitsamt äußerlichen und psychologischen Merkmalen zu erfassen. Bilder zur Veranschaulichung könnten ebenfalls hinterlegt werden. Auch Schauplätze lassen sich verwalten: Nutzer können diese auf Karten verorten und um Zusatzinformationen wie etwa um das Alter ausgesuchter Protagonisten ergänzen.

Szenen bzw. Kapitel lassen sich einzeln erfassen

Entwickelt wurde die Anwendung von dem in Gräven ansässigen Programmierer Pascal Grote. Dieser gibt an, dass sich Untold Novel seit über drei Jahren in der Entwicklung befinde – mit dem Ziel, eine inspirierende Arbeitsumgebung für Schriftsteller zu schaffen. Die Anwendung soll es ermöglichen, alle wesentlichen Eigenschaften von Charakteren, Schauplätzen, Szenen und zeitlichen Abläufen zentral zu erfassen.

Szenen chronologisch planen und vergleichen

Für die konkrete Strukturierung eines Romans biete Untold Novel weitere Werkzeuge. Mit dem Szenenplaner lasse sich etwa festlegen, welche Handlungselemente in welchem Kapitel behandelt werden, welches Wetter herrscht oder welche Perspektive eingenommen wird. Zudem ermögliche ein Verlaufsmodul die chronologische Einordnung wichtiger Ereignisse, unabhängig davon, ob diese später Teil des Textes werden oder nur als Hintergrund für die Handlung dienen.

Eine Verlaufsansicht hilft dabei den Überblick zu behalten

Die Darstellung der geplanten Szenen erfolgt in Form von Diagrammen, die den Vergleich verschiedener Erzählabschnitte vereinfachen sollen. Der Anbieter betont, dass sich die App auch für Nutzer mit andereren Arbeitsweisen eigne: Farben, Zielvorgaben und Genrelisten ließen sich über die Einstellungen individuell anpassen.

Locations spielen in Untold Novel eine große Rolle

Die App steht zum Einmalpreis in Höhe von 9,99 Euro zur Verfügung. Künftige Updates innerhalb der aktuellen Hauptversion seien im Kauf enthalten. Eine geräteübergreifende Nutzung ist möglich, sofern die verwendeten Geräte mit derselben Apple-ID betrieben werden.