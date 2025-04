Flip: Neue Polaroid-Sofortbildkamera ab 29. April erhältlich

Gute Nachrichten für Freunde der analogen Fotografie: Heute in einer Woche sorgt hier ein alter Name für frischen Wind. Am 29. April bringt Polaroid mit der Flip eine neue Sofortbildkamera auf den Markt. Laut Hersteller soll diese mit einer besonders einfachem Bedienung und soliden technischen Kenndaten punkten.

Fokus und Belichtungshilfe arbeiten automatisch

Für eine optimierte Bildqualität ist die neue Polaroid-Sofortbildkamera mit einem Mehrlinsensystem ausgestattet, das je nach Abstand zum Motiv automatisch die passende Fokuseinstellung wählt. Ergänzt wird dies durch einen Sonar-Autofokus, der mittels Schallwellen die Entfernung zum Motiv bestimme und ergänzend für eine präzise Scharfstellung sorgen soll.

Ein weiteres Features ist die Szenenanalyse, die für eine korrekte Belichtung sorgen soll. Diese warnt über eine Anzeige im Sucher und auf dem Display vor möglichen Fehlbelichtungen und soll so verhindern, dass unter- oder überbelichtete Schnappschüsse entwickelt werden.

Marktstart und technische Spezifikationen

Die Polaroid Flip wird ab dem 29. April online erhältlich sein und den Einzelhandel dann mit zwei Wochen Verzögerung am 13. Mai erreichen. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt 219 Euro. Die Kamera ist mit i-Type- und 600er-Filmen kompatibel, verfügt über einen wiederaufladbaren Akku mit USB-C-Anschluss und bietet eine App-Anbindung per Bluetooth an. Über die App lassen sich manuelle Einstellungen vornehmen, zudem sind Sonderfunktionen wie Doppelbelichtung oder auch ein Selbstauslöser verfügbar.

Ob die neuen technischen Merkmale und die einfache Bedienung die Erwartungen erfüllen, wird sind in knapp sieben Tagen zeigen.

Die wichtigsten Eckdaten zur Polaroid Flip