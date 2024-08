Für Gestalter und Designer: Asset-Verwaltung Eagle in Version 4.0

Die Bildverwaltung Eagle, eine auf Gestalter und Designer zugeschnittene Mac-Applikation zum Verwalten von Assets, Bildern grafischen Projektdateien ist in der runderneuerten Version 4.0 erschienen und bringt so viele Verbesserungen und Neuerungen mit, dass die Macher ihren Blogeintrag zum Update in über 50 Abschnitte aufgeteilt haben.



Neues Plugin-System für Erweiterungen

Zu den herausragenden Neuerungen von Eagle 4 gehört ein neues Plug-in-System. Dieses ermöglicht es, die Funktionalität der Anwendung durch verschiedene Plug-ins zu erweitern. Nutzer können beispielsweise eine Pinterest-Suchfunktionen, Videovorschauen oder ein KI-gestütztes Upscaling von Bildern nutzen. Darüber hinaus haben Anwender und Entwickler die Möglichkeit, eigene Plug-ins zu erstellen und über eine zentrale Plug-in-zentrale mit anderen Nutzern zu teilen.

Eagle 4 soll auch in puncto Leistung zugelegt haben. Die Geschwindigkeit der Anwendung wurde erhöht und der Speicherbedarf reduziert. Eine Funktion zur Entfernung doppelter Bilder wurde ebenfalls verbessert, um redundante Dateien einfacher zu identifizieren und zu löschen. Das Tagging-Feature wurde optimiert. Für Nutzer, die eine große Menge an Bildern verwalten müssen, bietet Eagle 4 eine verbesserte Suchfunktion.

Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung zusätzlicher Formate wie H.265 und AVIF, wodurch die Vorschau und Verwaltung unterschiedlicher Medientypen deutlich ausgebaut wird. Gleichzeitig wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und soll nun spürbar moderner und benutzerfreundlicher daherkommen.

Testversion und Einmalkauf

Eagle 4 bleibt dem bisherigen Lizenzmodell treu und wird als Einmalkauf für knapp 30 US-Dollar angeboten. Eine Lizenz kann auf bis zu zwei Endgeräten genutzt werden. Für grundsätzliche interessierte Anwender steht zudem eine Testversion zur Verfügung. Wir empfehlen euch, einen genauen Blick auf die hier zusammengefasst Neuerungen der frisch veröffentlichten Ausgabe 4.0 zu werfen.