Apple Intelligence in Europa: “as fast as we can”

Stets im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen unterhält sich Apples Chefetage mit Finanzanalysten, Anteilseignern und Wall-Street-Bankern über die Zahlen des zurückliegenden Quartals. Das sogenannte Konferenzgespräch lässt sich dabei live mitverfolgen und auch in den Tagen nach den letzten Finanzergebnissen noch auf Apples Investoren-Webseite anhören.

Konstruktive Gespräche mit Regulierungsbehörden

Tim Cook, Finanzchef Luca Maestri und andere Topmanager Apples nutzen das öffentliche Konferenzgespräch in der Regel zum Verlesen vorformulierter Statements und dafür, um beim Einordnen unerwarteter Finanzergebnisse behilflich zu sein. Anders formuliert: Apple gibt seinen Quartalszahlen hier gerne einen Spin in die eine oder andere Richtung mit auf den Weg, je nachdem, wie man die jüngsten Ergebnisse interpretiert wissen will.

Davon abgesehen tauchen am Rande der Konferenzgespräche hin und wieder auch interessante Fragen auf, die Apple-Chef Tim Cook die Möglichkeit geben, auf aktuelle Geschehnisse einzugehen. Diesmal im Visier der Analysten: der kürzlich gestartete Testlauf von Apple Intelligence und die Abstinenz der neuen KI-Funktion auf dem europäischen Markt.

“as fast as we can”

So sprach Samik Chatterjee von JP Morgan den Apple-Chef auf die Einführung von Apple Intelligence direkt an. Chatterjee erkundigte sich bei Cook nach den regulatorischen Aspekten in verschiedenen Regionen, insbesondere in der EU und China, und hakte nach, wie sich diese auf die Zeitpläne des Unternehmens auswirken würden.

Cook betonte daraufhin, dass Apple aktiv mit den genannten Regulierungsbehörden im Dialog stehe. Das Ziel des Unternehmens sei es, neue Funktionen so schnell wie möglich einzuführen. Allerdings müsse Apple zunächst die regulatorischen Anforderungen verstehen, bevor es sich auf einen festen Zeitplan festlegen könne. Trotz dieser Herausforderungen sei Apple konstruktiv mit den Regulierungsbehörden im Gespräch.

Wie berichtet hatte Apple am 21. Juni angekündigt, die neuen KI-Funktionen vorerst nicht in der Europäischen Union anbieten zu wollen, da man es hier mit regulatorischen Unsicherheiten zu tun habe.