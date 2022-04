DuckDuckGo für Mac: Neuer Datenschutz-Browser startet mit Warteliste

Momentan wird der neue Browser für Mac und Windows entwickelt, eine Linux-Version steht erst mal nicht auf der Agenda – allerdings soll demnächst der Quellcode freigegeben werden. Der Beta-Download soll euch nach dem Eintrag in der Warteliste in den kommenden Wochen angeboten werden.

Zum Start wird DuckDuckGo für Mac keine Plugins und Extensions unterstützen, gibt aber vorhandene Datenbestände aus Passwort-Managern wie 1Password oder LastPass in eine entsprechende Werksintegration importieren zu können. Langfristig will DuckDuckGo hier dann auch eine Synchronisation mit den hauseigenen Mobil-Applikationen anbieten.

Die datensparsame Suchmaschine DuckDuckGo ist mit ihren neu entwickelten Mac-Browser jetzt in die Betaphase eingetaucht und bietet interessierten Anwendern die Möglichkeit an, die sich auf einer Warteliste für den baldigen Zugriff auf den Safari-Konkurrenten eintragen zu lassen. Diese wird von die Mobil-Applikation der Suchmaschine verwaltet und wartet dort im Bereich Einstellungen > More From DuckDuckGo > DuckDuckGo Desktop-App auf euch.

