Für den Mac: Netmo und Better Battery 2 kurze Zeit günstiger

Mit Netmo und Better Battery 2 zeichnet der Entwickler Andreas Grossauer für zwei hier schon mehrfach vorgestellte und beliebte Mac-Anwendungen verantwortlich. Für kurze Zeit sind die beiden Apps mit teils nennenswertem Preisnachlass erhältlich.

Netmo – Netatmo-Client für den Mac

Netmo dürfte der unter Mac-Besitzern populärste Netatmo-Client für die Menüleiste sein. Die Anwendung zeigt die von der persönlichen Wetterstation erfassten Daten direkt in der Menüleiste an und lässt sich dort auch für zusätzliche Informationen ausklappen. Insgesamt können bis zu fünf Netatmo-Stationen ihre Daten an die Netmo-App liefern, für jede davon wird die Anzeige von bis zu drei zusätzlichen Innenmodulen sowie Regen- und Windmesser unterstützt.

Netmo kostet normalerweise 3,49 Euro. Für begrenzte Zeit hat der Entwickler den Preis für die App auf 2,29 Euro gesenkt.

Better Battery zeigt Akku-Infos

Better Battery 2 sitzt ebenfalls in der Menüleiste, richtet sich allerdings ausschließlich an Notebook-Besitzer und versorgt diese mit erweiterten Informationen zum Akku. Die App lässt sich im Basisumfang kostenlos nutzen, in der Pro-Version stehen erweiterte Statistiken inklusive historischer Informationen zur Verfügung. Auch kann die App wenn gewünscht mittels Push-Mitteilungen wie „Batteriezeit erreicht – Du kannst das Ladekabel wieder anstecken“ dabei unterstützen, das Notebook nach Möglichkeit im optimalen Bereich, also zwischen 40 und 80 Prozent Akku-Füllstand zu betreiben.

Als kleinen Bonus liefert die Pro-Version der App zudem statistische Informationen darüber, wie lange ihr euer Notebook benutzt. Dabei werden neben der Gesamtzeit auch die Nutzungszeit im Batteriebetrieb sowie die Zeit der Nutzung am Netzteil während das Notebook geladen wird und wenn es vollständig geladen ist, angezeigt.

Better Battery ist grundsätzlich kostenlos. Der In-App-Preis für die erweiterte Pro-Version wurde vorübergehend von 6,99 Euro auf 2,29 Euro gesenkt. Vor dem Kauf habt ihr die Möglichkeit, auch die Pro-Version für begrenzte Zeit in vollem Umfang kostenlos zu testen.