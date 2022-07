Für den iMac: Belkin 6-in-1-Hub zum Aufkleben

Mit seinem neuen 6-in-1 USB-C-Hub will auch Belkin die Besitzer eines iMac mit einer halbwegs integrierten Anschlusserweiterung versorgen. Der Multiadapter lässt sich rückseitig auf den Rechner aufkleben. Eine Besonderheit ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, den Hub mittels einer Schnell-Entriegelungstaste jederzeit einfach und unkompliziert wieder abzunehmen, um ihn beispielsweise unterwegs zu verwenden. Dank der verwendeten 3M-Klebefläche soll das rückstandsfreie Entfernen ebenso wie ein späteres erneutes Anbringen kein Problem sein.

Mit einem USB-C-Anschluss auf der Rückseite des iMac verbunden, stellt der neue Belkin-Hub seitlich die bei Standardnutzung wichtigsten zusätzlichen Anschlussoptionen bereit. Es stehen zwei USB-A-Anschlüsse und einmal USB-C sowie Kartenleser für die Formate microSD und SD und zudem auf der Rückseite noch ein Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung.

Belkin Deutschland hat den neuen Hub noch nicht gelistet, Amazon bietet derweil bereits die Möglichkeit zur Vorbestellung an. Als Preis werden hier 69,99 Euro genannt.

Verschiedene neue iMac-Hubs

Das Angebot an für Apples aktuelle iMac-Modelle konzipierten Erweiterungslösungen hat sich über die vergangenen Wochen hinweg deutlich vergrößert. Erst zu Wochenbeginn ist das Slim-Dock von Satechi in Deutschland in den Handel gekommen. Der Hersteller kombiniert hier einen Multiport-Hub mit einem SSD-Gehäuse für die Speichererweiterung.

Schon längere Zeit sind Klammer- und Aufsteck-Hubs für die neuen iMac-Modelle von verschiedenen Anbietern verfügbar. Hier hat ebenfalls Satechi einen neuen Clamp Hub für den iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße im Programm. Anker bietet mit seinem USB-C-Hub 535 eine vergleichbare Lösung an. Beide Adapter werden so platziert, dass an der Vorderseite des iMac rechts unten zusätzliche und einfach zugängliche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung stehen.