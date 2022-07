DAZN erhöht Preise für Bestandskunden

Vielleicht sollen Bestandskunden die gestrige Ankündigung, ausgewählte Spiele in Full-HD zu übertragen, als Trostpflaster sehen. Allerdings dürfte sich der Anbieter auch darüber im Klaren sein, dass der bisherige Standard 720p mit dem neuen Preismodell verbunden schlichtweg indiskutabel ist. Konkret will DAZN alle Spiele der Bundesliga und ausgewählte Spiele der UEFA Champions League künftig in 1080p ausstrahlen. Wohlgemerkt sind mit „alle Spiele der Bundesliga“ nicht tatsächlich alle Begegnungen der ersten Liga, sondern lediglich alle über DAZN übertragenen Spiele gemeint. DAZN besitzt derzeit lediglich die Rechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Es war gestern bereits absehbar, jetzt hat DAZN damit begonnen, von August an auch die Preise für seine Bestandskunden nach oben zu schrauben. Seit heute früh treffen offenbar die ersten Benachrichtigungen diesbezüglich bei den Kunden ein. Offiziell will sich DAZN allerdings nicht zu dem Thema äußern, die Pressestelle des Streamingdienstes ist für Anfragen nicht erreichbar.

