Satechi Slim-Dock für iMac 24″: Anschluss- und Speichererweiterung

Gemeinsam mit diesen Hub-Funktionalitäten bietet das neue Satechi-Dock auch Platz für eine Speichererweiterung. In einem von der Unterseite her zugänglichen Fach lässt sich ein SSD-Modul vom Typ M.2-NMVe oder M.2-SATA unterbringen und mit maximal 10 Gbit/s (NMVe) beziehungsweise 6 Gbit/s (SATA) ansprechen. Solche Module sind mit 1 TB Speicher bereits unter 100 Euro erhältlich und können Satechi zufolge ohne Werkzeug verbaut werden.

Das neue Satechi-Dock wird seiner Aufgabe als Anschlusserweiterung in doppeltem Umfang gerecht. So sind die Anschlüsse für externe Geräte bei Apples iMac 24“ nicht nur auf der Rückseite platziert, sondern es stehen je nach Modell standardmäßig lediglich zwei oder vier Anschlüsse für Thunderbolt beziehungsweise USB-C zur Verfügung. Die Produktneuheit erleichtert nicht nur den Anschluss von Zubehör, sondern stellt auch gleich zusätzliche Anschlussoptionen zur Verfügung. Über USB-C mit dem iMac verbunden, bietet das Slim-Dock von Satechi insgesamt drei USB-A-Anschlüsse, einer davon mit bis zu 10 Gbps Gbit/s Geschwindigkeit, Kartenleser für microSD und SD-Karten sowie einen USB-C-Datenanschluss.

Satechi hat sein USB-C Slim-Dock für den iMac 24“ jetzt in Deutschland in den Handel gebracht. Die Kombination aus Anschluss-Erweiterung und Gehäuse für eine SSD-Erweiterung ist in den Farben Silber und Blau zum Preis von 149,99 Euro erhältlich.

Insert

You are going to send email to