Für Apples Erinnerungen: Freie Mac-App verwaltet deutlich eleganter

Hier dürfen wir eine Freeware-Alternative empfehlen, die frisch aktualisiert in Version 1.9 zum Download bereitsteht und den Zugriff auf die Erinnerungen direkt in der Mac-Menüleiste ablegt: Reminders Menubar . Kompakt, ordentlich sortiert, übersichtlich und einfach nachvollziehbar.

Hält man die Seitentaste bereits beim Anheben des iPhones vom Tisch gedrückt, kann direkt losgesprochen werden sobald das Gerät auf Höhe des Gesichts angekommen ist. Ruckzuck sind neue Erinnerungen erstellt – wie angefordert meldet sich Apples Smartphone dann mit einer Benachrichtigung zur vorgegebenen Zeit und hat sich damit schon vielfach bewährt. So praktisch die Eingabe über Siri hier auch ausfallen mag, so klobig und wenig elegant ist die Erinnerungen.app auf dem Mac.

Auch wenn wir im Laufe der zurückliegenden Jahre noch nicht wirklich warm mit Siri geworden sind, das schnell eingesprochene „Erinnere mich morgen an Reifendruck prüfen“ oder „Erinnere mich Mittwoch um 14:00 Uhr an Zahnarzt“ hat sich mittlerweile fest in unserem Alltag etabliert.

Der Hauptgrund, warum sich Apples Erinnerungen.app zu unserer ersten Anlaufstelle für all jene Aufgaben und Kleinigkeiten entwickelt haben, an die wir vom iPhone gerne zu einem späteren Zeitpunkt erinnert werden möchten, ist die einfache Siri-Eingabe neuer Reminder.

Insert

You are going to send email to