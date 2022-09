Auch für Rückkehrer: Ein Monat Disney+ für 2 Euro

Disney experimentiert hierzulande viel mit dem Zugang zum eigenen Streaming-Dienst. Zuletzt bot das Unternehmen in Kooperation mit der Deutschen Telekom einen kostenfreien Jahreszugang zu Disney+ an. Eine Aktion, die auf der Sonderseite telekom.de/disney-plus-vorteil immer noch eingesehen und (solltet ihr qualifiziert sein) auch immer noch in Anspruch genommen werden kann.

Zum Disney+ Day wird Disney auch in anderen Geschäftsbereichen Vorteile anbieten und unter anderem für längere Öffnungszeiten in den Disneyland-Freizeiteinrichtungen sorgen sowie zusätzliche „Walking Acts“ und Fotomöglichkeiten anbieten.

Vom 8. September an, frühmorgens um 6:00 Uhr, bis zum Dienstag, den 20. September um 8:59 Uhr werden interessierte Anwender einen Monat Disney+ für 1,99 Euro buchen können. Das Sonderangebot richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes ausdrücklich auch an Rückkehrer die Disney+ schon mal ausprobiert, den Zugang zum Netflix-Konkurrenten aber inzwischen wieder gekündigt haben.

Insert

You are going to send email to