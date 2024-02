Frühlingsangebote: Ecovacs Deebot T20 und Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi Scooter 4 Pro

Aktuelles Flaggschiff im E-Scooter-Portfolio von Xiaomi ist der Electric Scooter 4 Ultra mit einer Preisempfehlung von satten 999 Euro. Auch das bisherige Top-Modell Electric Scooter 4 Pro war mit seinem ursprünglichen Preis von 799 Euro schon nicht unbedingt günstig. Bei Xiaomi gibt es den Roller inzwischen aber schon für 699 Euro und noch günstiger kommt ihr gerade bei Amazon zum Zug: Dort wird der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro für 599 Euro angeboten.

Wenn man auf die Top-Features des neuen Ultra wie Dual-Federung verzichten kann, hat man mit dem E-Scooter 4 Pro weiterhin ein solides und leistungsfähiges Gefährt unter den Füßen. Der Roller lässt sich mit seiner klappbaren Lenkerstange auch auf der Rückbank oder in größeren Kofferräumen unterbringen und ist für unseren Geschmack mit ausreichend Leistung und Reichweite ausgestattet – Xiaomi nennt hier maximal 20 Prozent Steigung und bis zu 55 Kilometer lange Fahrten.

Der Roller lässt sich über Bluetooth mit der Home-App von Xiaomi verbinden. Hier handelt es sich aber eher ein nettes, nicht jedoch wirklich notwendiges Feature. Ihr könnt darüber eine einfache „Wegfahrsperre“ aktivieren oder erweiterte Daten wie die mit der aktuellen Akku-Füllung verbleibenden Kilometer oder auch die Gesamt-Fahrleistung abrufen.

Produkthinweis Xiaomi Electric Scooter 4 Pro GE 599,00 EUR 799,00 EUR

Ecovacs Deebot T20 Omni für 699 Euro

Wie der Xiaomi-Roller ist hier auch der momentan ebenfalls wieder für seine Verhältnisse sehr günstig erhältliche Reinigungsroboter Ecovacs Deebot T20 Omni im Einsatz. Wir haben das Gerät bei seinem Verkaufsstart im vergangenen Sommer ausführlich vorgestellt, damals war er der erste Saug- und Wischroboter, der seine Mops mit erhitztem Wasser reinigt.

Der T20 Omni kann mit hervorragender Navigationsleistung, Hindernisvermeidung und sehr guten Saug- und Wischeigenschaften punkten. Die rotierenden Mop-Scheiben werden hier auch mit angetrockneten Resten rund um den Hundenapf fertig. Dieses Plus an Leistung lässt uns dann auch über die mangelhafte App von Ecovacs hinwegsehen. Man kann den Sauger darüber zwar in vollem Umfang bedienen, teilweise hakt es bei einem weiteren Blick auf den Reinigungsfortschritt jedoch mit der Aktualisierung und man kommt nicht umhin, entweder länger zu warten oder die App „abzuschießen“, um die Statusaktualisierung zu erzwingen.

Der Ecovacs Deebot T20 Omni wird gerade für 699 Euro angeboten. Ursprünglich ging der Roboter im vergangenen Jahr noch für 1.099 Euro an den Start.