Authy: Mac-App verschwindet früher als geplant

Dass die Tage der Zwei-Faktor-Anwendung Authy zumindest auf dem Desktop gezählt sein würden, steht schon etwas länger fest. Nun hat das verantwortliche Unternehmen Twilio die Deadline jedoch überraschend nach vorne verschoben und wird die Applikation zum Zugriff auf zeitbasierte Einmalpasswörter fast ein halbes Jahr früher als bislang kommuniziert, einstampfen.

Wie Twilio in einer E-Mail an Bestandsnutzer der Authy-App schreibt, wird die 2017 eingeführte Desktop-Anwendung für den Mac nicht mehr am 19. August 2024, wie bislang geplant, eingestellt. Stattdessen beginnt der so genannte End-of-Life-Zeitraum für die Mac-Applikation bereits am 19. März 2024.

Betroffene Anwender sind dazu aufgerufen, auf die iOS Anwendung auszuweichen, um ihre Zwei-Faktor-Codes auch zukünftig über Authy zu verwalten.

iPad-App für Mac-Nutzer

Gute Nachrichten gibt es dabei für Mac-Anwender, die über aktuelle MacBooks mit Apples Prozessoren verfügen. Diese können bei Bedarf einfach auf die iPad-Anwendung von Authy ausweichen und diese statt der bislang gesondert angebotenen Mac-Applikation nutzen.

Bestandsnutzer der Mac-Anwendung sollten sich in jedem Fall anschauen, welche Konten derzeit mit Hilfe der Authy-App zusätzlich gesichert werden und eine Migration in Angriff nehmen.

Geschieht dies nämlich nicht bis zum 19. März, ist es laut Authy nicht mehr möglich, vorhandene Authy-Kontotoken aus der Desktop-App zu verwenden, auf diese zuzugreifen oder diese zu migrieren.

Umständliche Migration

Alternativ lassen sich Einmalpasswörter auch in Apples Schlüsselbund sichern oder mit Drittanbieter-Anwendungen wie etwa 1Password oder Enpass verwalten.

Die Authy-Anwendung selbst erlaubt keinen Export vorhandener Token. Anwender sind dazu aufgerufen, sich bei betroffenen Seiten mithilfe der Zwei-Faktor-Anwendung anzumelden, den Zwei-Faktor-Login zu deaktivieren und diesen dann mithilfe einer neuen App erneut zu aktivieren, um die vorhandenen Accounts in eine andere Anwendung zu überführen.