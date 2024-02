InfoMenu zeigt die wichtigsten Daten zum Mac im Überblick

Die im Mac App Store erhältliche Anwendung InfoMenu zeigt nichts an, was wir uns nicht auch sonst irgendwo auflisten lassen könnten, packt diese Infos aber zentral und schnell erreichbar in die Menüleise. Zudem ist die App kostenlos, somit steht dem nichts im Weg, dass ihr euch selbst ein Bild von InfoMenu macht, falls euch die unten aufgelisteten Funktionen der App ansprechen.

Das „Computer Specs“ genannte Hauptfenster von InfoMenu versammelt die wichtigsten Angaben rund um euren Mac und hält hier auf den ersten Klick diverse Infos bereit, für die man mit Bordmitteln dann doch ein ganzes Stück tiefer tauchen müsste.

Das im Apfel-Menü von macOS platzierte „Über diesen Mac“ beispielsweise gibt zunächst nur den Prozessortyp, die Größe des Arbeitsspeichers, die Seriennummer und das installierte Betriebssystem aus. Für alles weitere muss man die Option „Weitere Infos…“ wählen, um über die Systemeinstellungen einen Systembericht zu erstellen oder gar einen Terminal-Befehl wie „uptime“ bemühen. Die auf diese Weise ermittelbare Laufzeit des Computers seit dem letzten Start wird direkt im Specs-Fenster von InfoMenu angezeigt.

Mithilfe von drei weiteren Fenstern kann die InfoMenu-App auch die aktuelle Auslastung von Prozessor und Speicher sowie die Belegung der verbauten Festplatte oder SSD anzeigen. Grafisch haut uns die Umsetzung hier nicht vom Hocker aber gerade die Möglichkeit, die Prozessorauslastung zu verfolgen, kann durchaus auch mal bei einer Fehlersuche behilflich sein

Unterm Strich ist InfoMenu sicherlich keine zwingende Empfehlung für den Mac. Es schadet aber auf keinen Fall, wenn man das Programm in seinem App-Werkzeugkasten für den Fall der Fälle bereithält. Die Anwendung ist eben in Version 1.3.0 erschienen und wurde insbesondere mit Blick auf die Unterstützung von macOS Sonoma und das Zusammenspiel mit den neuesten Macs optimiert.