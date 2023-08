Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra kommt nach Deutschland

Wir haben ja kürzlich erst in Verbindung mit einem kleinen Erfahrungsbericht zum Xiaomi Elektroroller 4 Pro erwähnt, dass der Hersteller seine 3er-Modelle im Preis gesenkt hat. Mittlerweile findet sich wohl in Vorbereitung der offiziellen Markteinführung des Ultra auch der Electric Scooter 4 Pro im deutschen Xiaomi-Store leicht im Preis gesenkt und kann dort für 749 Euro bestellt werden.

Allem voran soll die Dual-Federung für gesteigerten Fahrkomfort sorgen, was allerdings auch eine optisch ungewohnte Gabelkonstruktion zur Folge hat. Der verbaute Elektromotor will mit 940 Watt Maximalleistung jetzt auch Steigungen bis zu 25 Prozent erklimmen. Bei dem in diesem Bereich ebenfalls schon ausgesprochen guten Xiaomi Electric Scooter 4 Pro liegen diese Werte noch bei 700 Watt und 20 Prozent als maximalem Steigungswert. Dazu passend verfügt der neue Xiaomi-Roller über eine leistungsstärkere Batterie, die nun eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern ermöglichen soll – der Pro liegt hier noch bei 55 Kilometern.

