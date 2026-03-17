Front Row lebt als Open-Source-Projekt weiter

Mit Front Row hatte Apple bis 2011 eine Mediencenter-Software in das Mac-Betriebssystem integriert, die sich zum Anzeigen von Fotos und zur Wiedergabe von Musik und Filmen verwenden ließ. Die bildschirmfüllende Darstellung war unter anderem in den Systemversionen Tiger, Leopard und Snow Leopard enthalten und sollte eine Bedienung ermöglichen, die sich insbesondere in Verbindung mit der Apple Remote auch für den Einsatz im Wohnzimmer eignete. Für begrenzte Zeit stand „Front Row“ auch auf frühen Versionen der Set-Top-Box Apple TV zur Verfügung.

Der Entwickler Jackson Dam hat sich der Idee verschrieben, die Front-Row-Oberfläche möglichst originalgetreu für aktuelle Versionen von macOS zur Verfügung zu stellen und bietet die Software unter der Bezeichnung FirstRow über GitHub zum Download an.

Mediencenter mit Retro-Charme

Als Vorlage für die aktuell erhältliche Version von FirstRow dient die von den OS-X-Versionen Leopard und Snow Leopard bekannte Version von Front Row. Der Entwickler arbeitet derzeit noch an einer Variante, die sich an dem Front-Row-Design unter OS X Tiger orientiert. Menüs, Animationen und Übergänge seien möglichst nah am Original nachgebildet, um die Bedienstruktur und die visuelle Gestaltung der damaligen Anwendung bestmöglich wiederzugeben. Dies ist aus unserer Sicht gelungen. Wer Front Row noch kennt, macht mit FirstRow eine kleine Mediencenter-Zeitreise.

Die Bedienung von FirstRow erfolgt auf dem Mac mithilfe der Tastatur. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten, während die Eingabetaste zur Auswahl dient. Mit Backspace springt man zurück und mit der Leertaste startet oder stoppt man die Medienwiedergabe.

Installation erfordert zusätzliche Freigabe

FirstRow ist leider bislang nicht von Apple notarisiert. Dies bedeutet, der erste Start der App etwas Aufwand nach sich zieht. Seit macOS 15 ist es nötig, solche Anwendungen über die Systemeinstellungen freizugeben.