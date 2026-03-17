Boox stellt neue E-Paper-Tablets mit 10,3-Zoll-Display vor

Boox ist vor allem als Alternative zu den Kindle-Geräten von Amazon bekannt. Zuletzt hatten wir deren E-Book-Reader Palma 2 Pro mit 6,13 Zoll großem Farbdisplay vorgestellt. Boox hat sich auf Geräte mit E-Ink-Bildschirmen spezialisiert und bietet hier neben E-Book-Readern auch multifunktionale Tablets an.

Der Hersteller hat nun seine Go-10.3-Serie überarbeitet und mit den Modellen Go 10.3 (Gen II) und Go 10.3 (Gen II) Lumi zwei überarbeitete Geräte vorgestellt. Beide verfügen über ein 10,3 Zoll großes Display (das lässt der Produktname erahnen) und sollen laut Hersteller vor allem für das Lesen, Schreiben und Organisieren digitaler Dokumente ausgelegt sein.

E-Paper-Display mit und ohne Beleuchtung

Die Geräte sind mit einem monochromen E-Paper-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 300 Pixel pro Zoll bietet. Auf dieser Basis soll eine gute Lesbarkeit im Freien gewährleistet sein und der Bildschirminhalt auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar erkennbar bleiben.

Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt bei der Beleuchtung. Das Modell Go 10.3 (Gen II) verzichtet, wie bereits sein Vorgänger, auf eine integrierte Frontbeleuchtung. Laut Hersteller soll die dadurch entstehende Darstellung dem Eindruck von bedrucktem Papier besonders nahekommen.

Die Lumi-Variante verfügt dagegen über eine zweifarbige Frontbeleuchtung. Nutzer können damit zwischen kühleren und wärmeren Lichttönen wechseln, um das Display an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen.

Android-Apps und E-Book-Reader

Der interne Speicher umfasst 64 Gigabyte. Nach Angaben des Herstellers unterstützen die Tablets 26 verschiedene Dateiformate. Für das Lesen und Kommentieren digitaler Bücher steht zusätzlich die integrierte Lese-App NeoReader zur Verfügung. Als Betriebssystem kommt Android 15 zum Einsatz. Dadurch haben Nutzer Zugriff auf Anwendungen aus dem Google Play Store.

Die beiden Modelle sind ab sofort erhältlich. Für das Go 10.3 (Gen II) ohne Frontbeleuchtung werden 419,99 Euro verlangt. Der Preis für die Variante mit integrierter Beleuchtung wird mit 449,99 Euro angegeben.