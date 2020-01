Apple iTools: Vor 20 Jahren startete der iCloud-Vorläufer

In dieser Woche feiern Apples alte E-Mail-Adressen mit der Endung @mac.com ihren zwanzigsten Geburtstag. Steve Jobs hatte den kostenlosen E-Mail-Dienst als Teil des iCloud-Vorläufers „iTools“ am 5. Januar 2000 auf der Apple-Messe Macworld in San Francisco vorgestellt. Direkt im Anschluss an die Ankündigung startete das Wettrennen um die besten E-Mail-Adressen mit der Endung @mac.com. Das Angebot war kostenlos und erfreute sich vom Start großer Beliebtheit unter den Apple-Nutzern und die Adressen lassen sich bis heute nutzen.

iTools wurde zwei Jahre später vom kostenpflichtigen .Mac abgelöst, im Jahr 2008 wurde daraus MobileMe, aus dem weitere drei Jahre später dann iCloud wurde.

Der Vorreiter iTools war von Apple als kostenlose Werkzeugsammlung konzipiert, die Mac-Nutzern als komfortables Sprungbrett für die Nutzung des damals noch jungen Internet dienen sollte. Hier Apples Beschreibungstexte der vier iTools-Komponenten von damals im Original: