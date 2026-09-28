FRITZ!Box 5630: Vodafone bietet neuen Glasfaserrouter an

Vodafone nimmt die FRITZ!Box 5630 in sein Router-Angebot für Glasfaserkunden auf. Das seit August erhältliche Modell löst bei dem Düsseldorfer Netzbetreiber die FRITZ!Box 5530 ab und kann vom 29. September an zusammen mit einem Glasfasertarif gemietet oder gekauft werden.

Damit unterstützen künftig alle von Vodafone für Glasfaseranschlüsse angebotenen Router den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 7. Bereits im Frühjahr hatte Vodafone den Ultra Hub 7 Glasfaser vorgestellt. Über Wi-Fi 7 sollen sich nicht nur höhere Datenraten erreichen lassen. Die Technologie verspricht auch geringere Latenzen und stabilere Verbindungen, insbesondere wenn mehrere Geräte gleichzeitig auf das WLAN zugreifen.

Günstiger als direkt bei FRITZ!

Die FRITZ!Box 5630 wird von ihrem Hersteller als Einstiegsmodell für Glasfaseranschlüsse positioniert. Bei Vodafone ist der Router für monatlich 6,99 Euro zur Miete erhältlich. Wer das Gerät kaufen möchte, bezahlt in Verbindung mit einem GigaZuhause-Glasfasertarif einmalig 159,90 Euro und damit deutlich weniger als beim Hersteller. Dort wird das Modell aktuell für 259,99 Euro angeboten.

Die FRITZ!Box 5630 funkt mit Wi-Fi 7 und erreicht nach Angaben des Herstellers im WLAN kombinierte Datenraten von bis zu 3,6 Gbit/s. Dabei nutzt der Router die Frequenzbereiche 2,4 und 5 GHz. Auf das zusätzliche 6-GHz-Band leistungsfähigerer Wi-Fi-7-Triband-Router muss das Modell verzichten.

Glasfasermodem bereits integriert

Zur Ausstattung gehört ein integriertes Glasfasermodem. Die FRITZ!Box 5630 unterstützt sowohl GPON- als auch AON-Anschlüsse und kann direkt am Glasfaseranschluss betrieben werden.

Für kabelgebundene Geräte stehen ein Netzwerkanschluss mit bis zu 2,5 Gbit/s sowie drei weitere Gigabit-Anschlüsse zur Verfügung. Hinzu kommen USB 3.0, eine integrierte Telefonanlage und eine DECT-Basis. Letztere lässt sich neben schnurlosen Telefonen auch für kompatible Smart-Home-Geräte verwenden. Für eine größere WLAN-Abdeckung unterstützt die FRITZ!Box zudem den Aufbau eines Mesh-Netzwerks.