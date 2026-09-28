Auf der Spieleplattform gog.com ist die diesjährige Herbstaktion angelaufen. Gut eine Woche lang werden dort zahlreiche Desktop-Spiele zu teils deutlich reduzierten Preisen angeboten, darunter mehr als 3.000 Titel für den Mac.

Cyberpunk 2077 deutlich günstiger

Zu den Highlights dürfte das in unterschiedlichen Versionen angebotene Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 zählen. Je nach Ausführung kann man hier bis zu 70 Prozent sparen. Für die seit vergangenem Jahr auch im Mac App Store erhältliche Ultimate Edition bezahlt man im Rahmen der Aktion beispielsweise 31,99 Euro. Bei Apple werden dafür 82,90 Euro fällig.

Die Ultimate Edition kombiniert das Hauptspiel mit der Erweiterung Phantom Liberty und allen bislang veröffentlichten Updates. Als Söldner V erkundet man darin die Spielwelt von Night City und trifft im Rahmen seiner Missionen Entscheidungen, die sich auf den weiteren Verlauf der Geschichte auswirken. Dabei lassen sich Waffen und verschiedene Fähigkeiten an den eigenen Spielstil anpassen.

Eine zentrale Rolle spielen bei Cyberpunk 2077 verschiedene von bekannten Persönlichkeiten geprägte Charaktere. Johnny Silverhand wird von Keanu Reeves dargestellt, während Idris Elba in Phantom Liberty den Geheimagenten Solomon Reed verkörpert.

Spieleklassiker ab 1,85 Euro

Das Angebot von gog.com lädt aber auch dazu ein, sich mit schon etwas angestaubten, aber dafür extrem günstigen Spieleklassikern zu vergnügen. So lässt sich die Myst Masterpiece Edition bereits zum Preis von 1,85 Euro für Mac und Windows laden, die Remastered-Edition von Day of the Tentacle wird für 2,99 Euro angeboten und für The Curse of Monkey Island muss man im Rahmen der Aktion nur 3,45 Euro bezahlen.

Zu den Besonderheiten von gog.com zählt unter anderem, dass die gekauften Spiele ohne digitalen Kopierschutz angeboten werden und sich auch ohne Internetverbindung verwenden lassen.