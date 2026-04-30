Vodafone bietet neben seinen Kabelroutern jetzt auch einen eigenen Router für Glasfaser an. Das neue Gerät nennt sich Ultra Hub 7 Glasfaser und kann entweder für 4,99 Euro im Monat gemietet oder für einmalig 129,99 Euro gekauft werden.

Der neue Vodafone-Router lässt sich auch in den Glasfaser‑Netzen der Deutschen Telekom verwenden. Hierfür ist ein passendes Glasfaser-Modem bereits integriert. Nutzer müssten in diesem Fall kein zusätzliches Gerät anschließen.

Für hohe Bandbreiten optimiert

Laut Vodafone ist der Router darauf ausgelegt, die Leistungsfähigkeit moderner Glasfaseranschlüsse möglichst verlustfrei im heimischen WLAN bereitzustellen. Dabei gehe es vor allem darum, hohe Datenraten und niedrige Latenzen zuverlässig nutzbar zu machen.

Mit der Eigenentwicklung setzt Vodafone weiter auf den Trend, als Anbieter verstärkt auch eigene Hardware bereitzustellen. Spezielle Konfigurationen sollen den Einrichtungsaufwand für Kunden reduzieren und zudem die Möglichkeiten im Bereich der Konfiguration und Steuerung erweitern.

WiFi 7 und 2,5 Gigabit-LAN

Technisch setzt der Glasfaser-Router von Vodafone auf WiFi 7, was Übertragungsraten von bis zu 5.760 MBit/s (5 GHz) und 1.440 MBit/s (2,4 GHz) ermöglicht. Gleichzeitig sollen davon vor allem Nutzer wie etwa Gamer profitieren, die auf kurze Reaktionszeiten angewiesen sind. Dies natürlich immer mit der Einschränkung verbunden, dass der Standard auch von den drahtlos kommunizierenden Geräten unterstützt werden muss.

Ergänzend stehen drei kabelgebundene Netzwerkanschlüsse zur Verfügung, einer davon mit 2,5 Gigabit und zwei mit jeweils 1 Gigabit. Der Router kann zudem als DECT-Telefonzentrale, Netzwerkspeicher und Medienserver genutzt werden.

Steuerung über die UltraConnect-App

Für Konfiguration und weitere Funktionen lässt sich die UltraConnect-App von Vodafone verwenden. Die Anwendung erlaubt es beispielsweise, die Funktion und Nutzung des Routers zu überwachen oder Aufgaben wie die Einrichtung von Gastzugängen zu erledigen. Bei Problemen soll die App mit Support- und Diagnosefunktionen helfen.