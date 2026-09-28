Mac mini M6 fällt bei ersten Händlern unter 1.000 Euro

Gerade mal eine Woche nach ihrem Verkaufsstart sind die neuen Mac-Desktops bereits günstiger zu haben. Allzu viel Rabatt darf man zwar noch nicht erwarten, doch wer gewartet hat, bekommt das Basismodell des Mac mini bei MediaMarkt und Amazon jetzt 50 Euro günstiger als bei Apple. Der Preis für den Rechner ist auf 999 Euro gefallen.

Lange Zeit wurde der Mac mini als Geheimtipp unter den von Apple angebotenen Mac-Modellen gehandelt. Das mit einem M4-Prozessor ausgestattete Vorgängermodell war teils bereits ab 555 Euro erhältlich. Bei Apple selbst war der Rechner ab 699 Euro erhältlich.

Mac mini M6 erstmals unter 1.000 Euro

Die Preissteigerungen infolge der allgemeinen Komponentenknappheit haben allerdings auch den Einsteiger-Desktop von Apple hart getroffen. Mittlerweile wird das Gerät beim Hersteller zu Preisen ab 1.049 Euro gelistet. Auch die mit dem letzten Update gestiegene Leistung kann diesen Preisaufschlag kaum aufwiegen.

Apple hat den Mac mini nicht nur deutlich teurer gemacht, sondern mit dem letzten Update auch dafür gesorgt, dass sich der Speicher nicht mehr nachträglich aufrüsten lässt. Während dies beim Mac mini M4 noch vergleichsweise einfach möglich war, ist der Gerätespeicher nun wieder fest auf der Hauptplatine verlötet.

Weitere Preisnachlässe sind wahrscheinlich

Wer nicht dringend einen neuen Mac benötigt, dürfte gut daran tun, mit der Anschaffung noch etwas zu warten. Die Preise für die neuen Modelle des Mac mini und Mac Studio dürften bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple noch etwas weiter sinken. Von vermeintlichen Schnäppchen auf Kleinanzeigenportalen oder unbekannten Webseiten sollte man dagegen die Finger lassen. Die Zahl der Betrugsversuche in diesem Bereich hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Auch die besser ausgestatteten Varianten des Mac mini und der neue Mac Studio sind bereits im Preis gefallen. Während Apple selbst den Mac Studio ab 2.999 Euro anbietet, lässt sich die Basisversion bei den Apple-Partnern bereits ab 2.919 Euro bestellen.