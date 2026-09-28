Eine Woche nach dem Start
Mac mini M6 fällt bei ersten Händlern unter 1.000 Euro
Gerade mal eine Woche nach ihrem Verkaufsstart sind die neuen Mac-Desktops bereits günstiger zu haben. Allzu viel Rabatt darf man zwar noch nicht erwarten, doch wer gewartet hat, bekommt das Basismodell des Mac mini bei MediaMarkt und Amazon jetzt 50 Euro günstiger als bei Apple. Der Preis für den Rechner ist auf 999 Euro gefallen.
Lange Zeit wurde der Mac mini als Geheimtipp unter den von Apple angebotenen Mac-Modellen gehandelt. Das mit einem M4-Prozessor ausgestattete Vorgängermodell war teils bereits ab 555 Euro erhältlich. Bei Apple selbst war der Rechner ab 699 Euro erhältlich.
Mac mini M6 erstmals unter 1.000 Euro
Die Preissteigerungen infolge der allgemeinen Komponentenknappheit haben allerdings auch den Einsteiger-Desktop von Apple hart getroffen. Mittlerweile wird das Gerät beim Hersteller zu Preisen ab 1.049 Euro gelistet. Auch die mit dem letzten Update gestiegene Leistung kann diesen Preisaufschlag kaum aufwiegen.
Apple hat den Mac mini nicht nur deutlich teurer gemacht, sondern mit dem letzten Update auch dafür gesorgt, dass sich der Speicher nicht mehr nachträglich aufrüsten lässt. Während dies beim Mac mini M4 noch vergleichsweise einfach möglich war, ist der Gerätespeicher nun wieder fest auf der Hauptplatine verlötet.
Weitere Preisnachlässe sind wahrscheinlich
Wer nicht dringend einen neuen Mac benötigt, dürfte gut daran tun, mit der Anschaffung noch etwas zu warten. Die Preise für die neuen Modelle des Mac mini und Mac Studio dürften bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple noch etwas weiter sinken. Von vermeintlichen Schnäppchen auf Kleinanzeigenportalen oder unbekannten Webseiten sollte man dagegen die Finger lassen. Die Zahl der Betrugsversuche in diesem Bereich hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.
Auch die besser ausgestatteten Varianten des Mac mini und der neue Mac Studio sind bereits im Preis gefallen. Während Apple selbst den Mac Studio ab 2.999 Euro anbietet, lässt sich die Basisversion bei den Apple-Partnern bereits ab 2.919 Euro bestellen.
Wahnsinnige Preise.
Solange es bei den Preisen genug Abnehmer gibt, gibt der Markt Apple nur Recht.
das Apple ausnahmsweise nicht an den Preisen Schuld ist ist euch aber bewusst ?
schaut mal was aktuell 16 GB DDR5 RAM oder ne 512 GB SSD kosten. die machen vermutlich schon 50% vom Verkaufspreis aus.
Und der m4 kostet jetzt mehr als ein m6 Mini wow
Das liegt daran dass man beim M4 die SSD noch upgraden konnte (Relativ günstig) beim M6 ist sie wieder verlötet.
Wow … der Artikel ist es wert, geschrieben worden zu sein.
Im März den m4 Mac mini für 500€ gekauft.
„Von vermeintlichen Schnäppchen auf Kleinanzeigenportalen oder unbekannten Webseiten sollte man dagegen die Finger lassen. Die Zahl der Betrugsversuche in diesem Bereich hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.“
Auf Kleinanzeigen findet man immer wieder von verschiedenen Anbietern eine Anzeige für 350€, der lange schreibt, daß es immer mehr Fake Angebote auf Kleinanzeigen gibt etc. Dann schreibt er aber, daß er die Bezahlfunktion auf Kleinanzeigen nicht akzeptiert und auch nicht Paypal mit Schutz. Nur Paypal Freunde akzeptiert er.
Ein echt lustiger Vogel.
Bitte einfach melden bei Kleinanzeigen. Je mehr mitmachen, desto schneller trocknet der Sumpf aus.
Habe ich ebenfalls ständig bei diversen Verkäufen. Anstatt den Produktnamen zu nennen wird gefragt, ob „es“ oder „das Gerät“ noch verfügbar sei. Oftmals 5 Minuten nach Erstellung der Anzeige.
Verkauf über Kleinanzeigen geht natürlich nicht. Eine Adresse kommt sofort, die unterscheidet sich oft vom Namen des Anfragenden.
Augen Auf!
Dass beim Verkauf über den Zahlungsdienstleister eine andere Adresse angezeigt wird, heißt gar nichts. Denn oft sind das Leute, die einfach den nächsten Hermes-Paketshop als Adresse beim Zahlungsdienstleister angeben, da die sowieso dort immer ihre Pakete abholen. Weiterhin hat Kleinanzeigen einen speziellen Deal mit Hermes, so dass diese Pakete besonders wenig Porto kosten. Hatte ich als Verkäufer auch schon einige Male, und in Streetview entpuppte sich die Adresse dann immer als hermes-Shop. Dass man sich Pakete in Paket-Shops oder Packstationen schicken lässt, ist heute ja eher normal.
Grundsätzlich kann man das also schon machen, wobei ich bei wertvollen Dingen aber dennoch zur Abholung raten würde (sowohl für Käufer als auch Verkäufer).
Der Zahlungsdienstleister kann zwar sicherstellen, dass die Zahlung getätigt wurde und ein Paket verschickt wurde, aber eben nicht ins Paket gucken. Ob da ein Mac mini oder ein Ziegelstein im Paket liegt, weiß der Dienstleister nicht, genausowenig ob der Käufer ein Mac mini erhält, aber dennoch behauptet, einen Ziegelstein bekommen zu haben und dann das Geld zurück fordert. Wer wertvolle Dinge verschickt oder per Versand kauft, sollte sicherheitshalber Versand (inclusive verpacken) bzw. Empfang (und auspacken) genau dokumentieren, um im Betrugsfall Beweise zu haben.
Bei Kleinanzeigen sollte man höherpreisige Dinge eh nur persönlich abholen und bei Übergabe bezahlen. Wenn man das schon bei der ersten Kontaktaufnahme kundtut, wird man auch von keinen Betrügern mehr belästigt. Wer kein Gerät zu verkaufen hat, kann es auch nicht zum Begutachten und Abholen kommen lassen. Schon häufiger erlebt: sobald „Abholung“ ins Spiel kommt, ist plötzlich Funkstille, auch wenn die Anzeige dann noch länger online bleibt…
Ihr schreibt ziemlich missverständlich.
Mit Gerätespeicher bezeichnet ihr die SSD.
Gewöhnlich würde man eher das RAM dahinter vermuten. Und das war seit Apple Silicon Zeiten noch nie aufrüstbar, da es mit dem Hauptprozessor gemeinsam am Chiplet angebracht ist
Das ist auf vielen Seiten inzwischen so. Man muß dann immer aus dem Kontext herausbekommen, was mit „Speicher“ gemeint ist, eben RAM oder Diskette/Platte/SD-Karte/SSD.
Arbeitsspeicher ist die gewöhnliche Bezeichnung für RAM. Bei Gerätespeicher gehe ich von der Festplattenkapazität aus.