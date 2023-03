Freier Texteditor CodEditor integriert neuen Snippets-Manager

Das OpenSource-Werkzeug CodEditor gehört zu den meistgenutzten Anwendungen auf unseren Macs und ist ein umfangreicher Texteditor, der nicht nur gänzlich kostenfrei eingesetzt werden kann, sondern seinen Anwendern auch eine vollständig Deutsch lokalisierte Benutzeroberfläche anbietet.

Neben Syntax-Highlighting, der automatischen Vervollständigung angefangener Wörter und einer umfangreich konfigurierbaren Benutzeroberfläche besitzt der CodEditor zudem mehrere Werkzeuge zur schnellen Textmanipulation.

Viele Textwerkzeuge ab Werk integriert

So kann die hauptsächlich in Japan entwickelte Applikation etwa mehrere Zeilen ausgewählten Textes alphabetisch sortieren, ist in der Lage Text in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, CamelCase und mehr zu transformieren und umgibt ausgewählte Texte auf Knopfdruck mit Anführungszeichen, Klammern und weiteren Sonderzeichen.

Die App verfügt zudem über einen umfangreichen Snippets-Editor, der Textersetzungen verwalten und anwenden kann. Eben jener Snippets-Editor wurde in der jetzt verfügbaren Version 4.5 (bzw. 4.5.1 mit dem hastig nachgereichten Mini-Update) komplett erneuert und sollte euch dazu motivieren den zugehörigen App-Einstellungen noch mal einen Besuch abzustatten.

In der Menüleiste und dort im Bereich CodEditor > Text > Snippets hinzufügen lässt sich der Snippets-Editor aufrufen und um eigene Textbausteine erweitern, denen dann Tastaturkürzel als auch Syntaxstile zugewiesen werden können. Die angelegten Smippets lassen sich später sowohl per Tastaturkurzbefehl als auch über das Menü aufrufen und einsetzen.

Zudem lassen sich in den Snippets Variablen nutzen, mit denen die Position der Eingabemarke definiert oder auch die Textauswahl direkt mitbenutzt werden kann. In unserem Beispiel würde der zuvor im Text ausgewählte Name direkt in der Antwort auftauchen, der Cursor würde zudem bereits vor dem Eurozeichen auf die Eingabe des Preises warten.