PlayStation 5 ab sofort (wieder) offiziell im Handel verfügbar

Zudem sollten Online-Händler wie Amazon und andere Hardware-Versender in Kürze wieder über gut gefüllte Lager der Konsole verfügen, die sowohl in einer Bundle-Ausgabe zusammen mit dem Spiel „God of War Ragnarök“ verfügbar ist, als auch einzeln als Disc- oder so genannte Digital Edition verkauft wird.

Insert

You are going to send email to