Signal Shifter: Mac-Freeware wählt Lautsprecher und Mikrofon

Signal Shifter bietet alle Ein- und Ausgabegeräte auf einmal an, zeigt welche gerade aktiv sind, ermöglicht den Wechsel per Mausklick und blendet als zusätzlichen Bonus auch noch die vorhandenen Bluetooth-Geräte ein, die per Mausklick aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden können.

Normalerweise erfolgt die Auswahl des aktiven Gerätes entweder über die Mac-Systemeinstellungen (Systemeinstellungen > Ton Ausgabe & Eingabe) oder aber über das Lautsprecher-Symbol in der Menüleiste. Hier zeigt Apple für gewöhnlich nur die Output- bzw. Ausgabeoptionen an. Wer das Lautsprecher-Symbol jedoch mit gehaltener ALT-Taste anklickt, sieht hier direkt auch die verfügbaren Input-Geräte.

Eine tolle Applikation, die der Entwickler Anton Lagutin mit Signal Shifter da gratis im Mac App Store anbietet. Kleiner als ein Megabyte, ist der Mini-Download ein Hilfsmittel für Mac-Anwender, die häufig zwischen mehreren verbundenen Audiogeräten wechseln wollen – sowohl was die Eingabe von akustischen Signalen über Mikrofone angeht, als auch die Ausgabe auch Bluetooth-Geräte, verbundene Lautsprecher und Co.

