Freeware-Tipp: NetNewsWire 7 erscheint für macOS 26 Tahoe

Der quelloffene RSS-Reader NetNewsWire ist in Version 7.0 für den Mac erschienen. Nach einer seit Anfang Januar verfügbaren Vorabversion steht das Update nun offiziell bereit. Die neue Hauptversion richtet sich ausschließlich an Nutzer von macOS 26 Tahoe und setzt damit ein aktuelles Betriebssystem voraus.

Anwender älterer macOS Versionen können NetNewsWire 7 nicht starten und bleiben weiterhin auf die Vorgängerversion angewiesen.

Bereits im Vorfeld hatte der Entwickler darauf hingewiesen, dass die Entwicklung von Version 7 eng mit den Design und Systemvorgaben von macOS 26 verknüpft ist. Diese Entscheidung wird mit der nun veröffentlichten finalen Version bestätigt. Parallel dazu bleibt NetNewsWire 6.2.1 verfügbar und wird weiterhin für Systeme unterhalb von Tahoe angeboten. Diese Ausgabe war in den vergangenen Monaten gezielt mit Fehlerkorrekturen versorgt worden, um Nutzern ohne Systemupgrade eine stabile Alternative zu bieten.

Neue Oberfläche im Liquid-Glass-Design

Die auffälligste Neuerung von NetNewsWire 7 ist die Anpassung an das sogenannte Liquid-Glass-Design von macOS 26. Transparente Flächen, weichere Übergänge und eine stärkere Einbindung der vom System vorgegebenen Gestaltungselemente prägen den App-Klassiker jetzt. Die Umsetzung dieser Designvorgaben ist zugleich der Hauptgrund für die feste Bindung an das neue Betriebssystem.

Technisch bringt das Update ebenfalls Veränderungen mit sich. Der Programmcode wurde modernisiert und auf aktuelle Systembibliotheken umgestellt. Parallele Abläufe innerhalb der App sollen dadurch nun zuverlässiger gehandhabt werden und die Stabilität im täglichen Einsatz verbessern. Für Nutzer älterer Macs bedeutet dies jedoch, dass ein Wechsel auf NetNewsWire 7 nur mit einem Systemupgrade möglich ist.

Auch neue Apps für iPad und iPhone

Bestehende Nutzer können das Update direkt aus der App heraus anstoßen. Über die integrierte Update Funktion lässt sich NetNewsWire 7 installieren, sofern macOS 26 bereits genutzt wird. Alternativ steht auch ein manueller Download zur Verfügung. Frühere Versionen bleiben über ein separates Archiv erreichbar.

Neben der Mac-Version arbeitet das Entwicklerteam bereits an der Aktualisierung für iPhone und iPad. Auch diese Ausgaben sollen an das neue Design angepasst werden. Eine öffentliche Testphase über TestFlight ist in Vorbereitung.