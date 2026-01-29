Drei Monate kostenlos bei neuen Geräten
Apple Creator Studio: Alle App-Links, Bildungsrabatte und Gratiszeiträume
Mit dem offiziellen Start von Apple Creator Studio konkretisiert Apple nicht nur den Funktionsumfang des neuen Kreativabonnements, sondern auch die begleitenden Sonderkonditionen. Neben vergünstigten Bildungspreisen richtet sich Apple mit zeitlich begrenzten Gratiszeiträumen gezielt an Käufer neuer Geräte.
Bildungspreise ohne Familienfreigabe
Studierende an Hochschulen sowie Lehrkräfte können Apple Creator Studio zu deutlich reduzierten Konditionen buchen. Der Preis liegt bei 2,99 Euro pro Monat oder alternativ bei 29 Euro pro Jahr. Voraussetzung ist ein entsprechender Nachweis, zudem gilt das Angebot ausschließlich für neue Abonnenten.
Eine Einbindung in die Familienfreigabe ist nicht vorgesehen, das Abo bleibt also stets an das jeweilige Nutzerkonto gebunden und kann nicht mit der restlichen Familie geteilt werden.
Das vergünstigte Abonnement verlängert sich automatisch zu denselben Konditionen, solange es nicht gekündigt wird. Inhaltlich unterscheidet sich das Bildungsabo nicht vom regulären Creator-Studio-Paket, das unter anderem Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage sowie die Abo-Version von Pixelmator Pro umfasst. Auch die erweiterten Funktionen in Pages, Numbers und Keynote sind enthalten – Wasserzeichen inklusive.
Parallel dazu startet Apple eine weitere Aktion für Käufer neuer Macs und iPads. Wer ein neues kompatibles Gerät erwirbt, erhält Apple Creator Studio für drei Monate kostenlos. Nach Ablauf des Probezeitraums wird das Abonnement automatisch zum regulären Monatspreis von 12,99 Euro fortgeführt, sofern es nicht gekündigt wird.
Mit dem Gratiszeitraum sollen Nutzer die vollständige Palette der enthaltenen Anwendungen kennenlernen. Die Aktion knüpft an den Standard-Testzeitraum an, fällt mit drei Monaten jedoch deutlich großzügiger aus.
App-Updates und klare Trennung der Versionen
Begleitend zum Abo-Start hat Apple zahlreiche Apps aktualisiert oder in neue Varianten überführt. Auf dem Mac erscheinen Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor und MainStage jeweils als klassische Einmalkäufe und zusätzlich als separate Creator-Studio-Versionen im App Store. Pixelmator Pro erhält die neue Abo-Variante, während die Einmalkaufversion unverändert bleibt.
Bei Pages, Numbers und Keynote markiert Version 14.5 den letzten Stand der vollständig kostenlosen Ausgaben. Die neuen Versionen 15.1 werden als eigenständige Apps mit Freemium-Modell geführt und sind auf die Nutzung innerhalb von Apple Creator Studio ausgelegt. Auf iPhone und iPad wurden mehrere bisherige Einzel-Apps vollständig in die Creator-Studio-Versionen überführt. Damit setzt Apple die bereits angekündigte Trennung zwischen klassischen Kaufversionen und dem neuen Abonnementmodell konsequent um.
macOS
- Compressor 6.0
Einmalkauf |Creator Studio
- Final Cut Pro 12.0
Einmalkauf |Creator Studio
- iMovie 10.4.4
Kostenlos
- Keynote
Kostenlos (Version 14.5) |Creator Studio / Freemium (15.1)
- Logic Pro 12.0
Einmalkauf |Creator Studio
- MainStage 4.0
Einmalkauf |Creator Studio
- Motion 6.0
Einmalkauf |Creator Studio
- Numbers
Kostenlos (Version 14.5) |Creator Studio / Freemium (15.1)
- Pages
Kostenlos (Version 14.5) |Creator Studio / Freemium (15.1)
- Photomator 3.4.13
Kostenlos / Freemium
- Pixelmator Pro 4.0
Einmalkauf |Creator Studio
iOS und iPadOS
- Final Cut Camera 2.0.1
Kostenlos
- Final Cut Pro 3.0
Creator Studio
- Keynote 15.1
Creator Studio / Freemium
- Logic Pro 3.0
Creator Studio
- Numbers 15.1
Creator Studio / Freemium
- Pages 15.1
Creator Studio / Freemium
- Photomator 3.4.13
Kostenlos / Freemium
- Pixelmator Classic 3.1.17
Einmalkauf
- Pixelmator Pro 4.0
Creator Studio
Ich bin Lehrer an einer öffentlichen Schule und bekomme den Rabatt nicht. Dämliches Nachweissystem. Gehen nur Unis aktuell
Auf welchem Wege weist man das denn nach?
Danke!
Dingens, läuft alles über Unidays.
Sheer oder sowas. Es werden aber nur unis angezeigt und keine Schulen.
War das nicht schon immer so? Es handelt sich hier ja auch um Software zur Anwendung in kreativen Bereichen, bspw. innerhalb des Studiengangs Kommunikationsdesign. Insofern sehe ich die Zielgruppe weder bei Lehrern noch bei Schülern. Für Berufsschullehrer/-schüler im Bereich Mediengestaltung wäre es natürlich auch noch denkbar.
Nein läuft leider nicht über unidays.
Dann hast du keine Ahnung vom Lehrerberuf
Läuft nicht über unidays und da steht Lehrkräfte. Keine Ahnung vom lehrerberuf aber solche Sätze raushauen
Bist du Experte oder was maßt du dir an die Zielgruppe zu bestimmen? Schüler steht da auch nirgends aber Lehrkräfte und die können für modernen kreativen Unterricht viele der Apps sehr gut gebrauchen.
Die Überprüfung erfolgt über SheerID. Dieses Unternehmen arbeitet nur mit Universitäten und Hochschulen zusammen.
Geh doch mal auf deinen Arbeitgeber zu und schlage vor, dass sie sich bei SheerID melden sollen. Vielleicht bist du der Initiator, der den Stein ins Rollen bringt.
Habe Apple angerufen. Die kümmern sich
Habe es mir für die Vorlagen gebucht und damit ich in Pages weiter KI-Bilder erstellen kann (die Funktion wurde ja in der Nicht-Abo-App für iPad gestrichen). Die anderen Apps schaue ich mir mal an für Urlaubsvideos.
Wo finde ich denn Informationen wie man sich als Schule nachweisen kann? Ich finde nichts….
toll „kostenlose apps“ die mir als käufer der geräte mal zur verfügung gestellt wurden soll ich jetzt per abo nutzen?!
hoffe libre office kommt bald für ipad
Das ist doch falsch.
Ich glaube, manche wollen es auch gar nicht verstehen.
Lesen bildet!Auch Lehrer.
IWork bleibt gratis
Premium kann man kaufen – muss man nicht
Ja ich brauche die premium Funktionen bist du doof?