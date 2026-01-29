Apple Creator Studio: Alle App-Links, Bildungsrabatte und Gratiszeiträume

Mit dem offiziellen Start von Apple Creator Studio konkretisiert Apple nicht nur den Funktionsumfang des neuen Kreativabonnements, sondern auch die begleitenden Sonderkonditionen. Neben vergünstigten Bildungspreisen richtet sich Apple mit zeitlich begrenzten Gratiszeiträumen gezielt an Käufer neuer Geräte.

Bildungspreise ohne Familienfreigabe

Studierende an Hochschulen sowie Lehrkräfte können Apple Creator Studio zu deutlich reduzierten Konditionen buchen. Der Preis liegt bei 2,99 Euro pro Monat oder alternativ bei 29 Euro pro Jahr. Voraussetzung ist ein entsprechender Nachweis, zudem gilt das Angebot ausschließlich für neue Abonnenten.

Eine Einbindung in die Familienfreigabe ist nicht vorgesehen, das Abo bleibt also stets an das jeweilige Nutzerkonto gebunden und kann nicht mit der restlichen Familie geteilt werden.

Das vergünstigte Abonnement verlängert sich automatisch zu denselben Konditionen, solange es nicht gekündigt wird. Inhaltlich unterscheidet sich das Bildungsabo nicht vom regulären Creator-Studio-Paket, das unter anderem Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage sowie die Abo-Version von Pixelmator Pro umfasst. Auch die erweiterten Funktionen in Pages, Numbers und Keynote sind enthalten – Wasserzeichen inklusive.

Drei Monate kostenlos bei neuen Geräten

Parallel dazu startet Apple eine weitere Aktion für Käufer neuer Macs und iPads. Wer ein neues kompatibles Gerät erwirbt, erhält Apple Creator Studio für drei Monate kostenlos. Nach Ablauf des Probezeitraums wird das Abonnement automatisch zum regulären Monatspreis von 12,99 Euro fortgeführt, sofern es nicht gekündigt wird.

Mit dem Gratiszeitraum sollen Nutzer die vollständige Palette der enthaltenen Anwendungen kennenlernen. Die Aktion knüpft an den Standard-Testzeitraum an, fällt mit drei Monaten jedoch deutlich großzügiger aus.

App-Updates und klare Trennung der Versionen

Begleitend zum Abo-Start hat Apple zahlreiche Apps aktualisiert oder in neue Varianten überführt. Auf dem Mac erscheinen Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor und MainStage jeweils als klassische Einmalkäufe und zusätzlich als separate Creator-Studio-Versionen im App Store. Pixelmator Pro erhält die neue Abo-Variante, während die Einmalkaufversion unverändert bleibt.

Bei Pages, Numbers und Keynote markiert Version 14.5 den letzten Stand der vollständig kostenlosen Ausgaben. Die neuen Versionen 15.1 werden als eigenständige Apps mit Freemium-Modell geführt und sind auf die Nutzung innerhalb von Apple Creator Studio ausgelegt. Auf iPhone und iPad wurden mehrere bisherige Einzel-Apps vollständig in die Creator-Studio-Versionen überführt. Damit setzt Apple die bereits angekündigte Trennung zwischen klassischen Kaufversionen und dem neuen Abonnementmodell konsequent um.

