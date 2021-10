Shockwave: Neue Erweiterung korrigiert AMP-Links komplett kostenlos

Mit Erweiterungen wie Amplosion, Overamped und Shockwave führen die Links nun wieder zu Spiegel Online und Co. und halten euch nicht mehr an der kleinen Google-Leine.

Besucher die auf einen Spiegel.de-Artikel in den Google-Suchergebnissen klickten, wurden so nicht mehr an Spiegel Online weitergeleitet, sondern blieben unter Googles Obhut weiter auf Googles Servern, wo der Suchmaschinen-Anbieter Augen und Ohren spitzte, was das Nutzungs- und Leseverhalten der Anwender anging.

Google hatte mit dem AMP-Standard eine vermeintlich schlanke Webseiten-Kategorie etablieren wollen, und Webmaster für die Nutzung der AMP-Technologie mit einer besseren Platzierung in den eigenen Suchergebnissen belohnt. Was viele Branchenkenner allerdings als problematisch bewerteten war die Tatsache, dass Google entsprechend vorbereitete Seiten auf den eigenen Servern zwischenspeicherte.

Wo wir uns gerade bei den neuen Safari-Erweiterungen aufhalten, die sich mit der Verfügbarkeit von iOS 15 und iPadOS 15 nun auch auf iPad und iPhone installieren lassen, möchten wir euch auf den App-Store-Neuzugang Shockwave hinweisen. Dieser bietet nun auch kostenlos an, wofür bislang noch kleine Beträge in den App Store überwiesen werden mussten.

