Freeware MacBot: Native App für Bard, Copilot und ChatGPT

Die zum Jahresanfang auf ifun.de vorgestellte Mac-Applikation MacBard wurde von ihren Entwicklern zugunsten des etwas flexibler angelegten Nachfolgers MacBot eingestellt. MacBot ist jetzt, gänzlich kostenlos, zum Download erhältlich und bietet euch den nativen Zugriff auf mehrere KI-Assistenten unter einer Oberfläche an.

Dabei verspricht die Desktop-Anwendung, keine Nutzerdaten zu sammeln, verkauft keine Abonnements und blendet keine Werbung ein. MacBot will lediglich eine native Möglichkeit anbieten, die derzeit populärsten KI-Dienste zu nutzen, ohne dafür den Safari- oder Chrome-Browser öffnen zu müssen.

Dazu lässt sich innerhalb der Anwendung zwischen einer Webansicht der unterstützten Dienste und einer vollständig nativen Option wählen, die im Fall von ChatGPT jedoch einen gültigen API-Schlüssel zum Zugriff voraussetzt.

Bard, Copilot, ChatGPT

Grundsätzlich versteht sich MacBot auf die Kommunikation mit Google Bard, mit dem Microsoft Copilot, mit ChatGPT von OpenAI und mit dem Poe-Dienst, der seinerseits ebenfalls mehrere KI-Systeme unterstützt.

In den Einstellungen lässt sich festlegen, ob MacBot in der Mac-Menüleiste, im Dock oder in beiden Bereichen aktiv sein soll, welche KI-Assistenten in den unterschiedlichen Ansichten bevorzugt werden sollen und welche URLs zum Zugriff auf die jeweiligen Dienste zu nutzen sind.

Für iPhone und iPad bieten die Entwickler noch die iOS-Anwendung Bardi an, die sich vor allem auf Googles Bard konzentriert. Langfristig verfolgen die Programmierer das Ziel, den ultimativen Kompagnon für Google Bard und ChatGPT zur Verfügung zu stellen.

Die App wird kostenlos mit Aktualisierungen versehen, kann automatisch zum Systemstart geladen werden und wird demnächst um ein Spotlight-ähnliches Fenster erweitert werden, das den direkten Zugriff auf die unterstützten KI-Dienste aus jeder Applikation heraus ermöglichen soll. Der Download wartet hier auf euch.