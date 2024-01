Bedingte Preise: Erste Abo-Verknüpfungen gehen live

Über die neue Funktion, die Apple unter der Überschrift „Contingent Pricing“ im vergangenen Dezember angekündigt hat, haben wir hier detailliert berichtet. Die grobe Kurzzusammenfassung: App-Entwickler, die ihre Anwendungen im Abonnement anbieten, können die veranschlagten Preise zukünftig von anderen Abonnements abhängig machen, für die ihre Nutzer bereits zahlen.

Ein Beispiel: Anwendung A kostet im Abo zehn Euro jährlich. Anwendung B, ebenfalls im Abo abgerechnet, kostet auch zehn Euro jährlich. Beide Anbieter könnten nun eine zusätzliche Abostufe in Höhe von acht Euro einrichten, die nur beanspruchen kann, wer bereits für eine der beiden Apps bezahlt.

Ein neues Feature, das gemeinsame Marketingaktionen unterschiedlicher App-Anbieter ermöglicht und von Apple noch im Januar eingeführt werden sollte. Nun zeigen sich die ersten Anwendungen, bei denen die neuen Abo-Verknüpfungen bereits aktiv sind.

Sichtbar bei Structured und One Sec

Aktuelles Beispiel aus Deutschland: Der Tagesplaner Structured und die Bildschirmzeit-Applikation One Sec unterstützen die neue Option jetzt sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone. Dabei gilt für interessierte Nutzer der folgende Deal:

Wer Structured bereits für 9,99 Euro jährlich abonniert hat, zahlt für One Sec nur noch 9,99 Euro statt 14,99 Euro jährlich.

Wer One Sec bereits für 14,99 Euro jährlich abonniert hat, zahlt für Structure nur noch 6,99 Euro statt 9,99 Euro jährlich.

Auswirkungen teils noch ungeklärt

Beide Anwendungen werden so also 30 Prozent günstiger. Gerade bei Applikationen, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, also eine durchaus attraktive Offerte. Wir warten mit Spannung ab, wie genau Apple mit den sich ergebenden Edge Cases umgehen wird.

Bei den beiden oben genannten Applikationen etwa würden neue Abonnenten unterschiedliche Preise für beide Apps zahlen, je nachdem, welche Anwendung zuerst abonniert wird. Zudem ist derzeit noch unklar, welche Auswirkungen die neuen Bundle-Angebote auf Nutzer haben, die schon vor Einführung der neuen Abo-Verknüpfungen zu den zahlenden Abo-Kunden beider Applikationen zählten.

Hier wird Apple im Laufe der kommenden Wochen und Monate sicher noch experimentieren, bevor die Funktion dann allen Entwicklern zur Nutzung angeboten wird. Aktuell scheint Apple gezielte Tests mit ausgewählten Entwicklern zu fahren – in der Oberfläche von App Store Connect jedenfalls tauchen die neuen Abo-Verknüpfungen noch nicht auf.