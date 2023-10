Freeware LocalSend: Wie AirDrop für alle Plattformen

AirDrop ist als komfortabler Weg, beliebige Medieninhalte schnell und nahezu konfigurationsfrei zwischen verschiedenen Geräten auszutauschen, grandios umgesetzt. Einziger Haken: AirDrop ist leider kein offener Standard, sondern eine Erfindung aus Cupertino, die entsprechend auch ausschließlich mit Apples Endgeräten genutzt werden kann.

Wer genauso komfortabel Inhalte an Linux-Rechner, sein Amazon-Tablet oder Freunde mit Android-Geräten weitergeben möchte, schaut häufig noch in die Röhre und muss zusätzliche Zwischenschritte wie einen Dropbox-Upload oder das Verfassen einer E-Mail in Kauf nehmen.

Hier setzt das gänzlich kostenfreie Software-Angebot LocalSend an, das eine einheitliche AirDrop-Alternative für mehrere verschiedene Plattformen zur Verfügung stellt. Aktuell unterstützt LocalSend neben iOS und macOS auch Android, Fire OS, Linux und Windows.

Download über die App Stores

Dabei bietet sich LocalSend für macOS, iOS, Android und Fire OS über die jeweiligen App Stores zum Download an. Mac-Anwender laden hier eine Universal-Anwendung, die sich auf Mac, iPhone und iPad installieren lässt und auf allen Geräten ohne weitere Abhängigkeiten funktioniert.

So arbeitet LocalSend ausschließlich innerhalb des lokalen WLANs und baut keine Server-Verbindungen ins Internet auf. Die einzelnen Dateiübertragungen erfolgen verschlüsselt über sichere HTTPS-Verbindungen und implementieren dafür das hauseigene LocalSend-Protokoll.

Wer das LocalSend-Protokoll auf seine Güte hin abklopfen möchte, kann dies auf der Code-Plattform GitHub tun.

LocalSend wird als Open-Source-Projekt entwickelt und stellt auf GitHub nicht nur seinen Quellcode zur Einsicht bereit, sondern kümmert sich dort auch aktiv um Fehlermeldungen und Nutzer-Feedback.