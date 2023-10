YouTube: Mehr Werbung, mehr Nachrichten aus verlässlichen Quellen

Googles Videoportal YouTube hat zwei Änderungen im eigenen Angebot angekündigt, die sich direkt auf die Besucher der Videoplattform auswirken werden: Zum einen bekommen Videomacher neue Werkzeuge für die Integration von Werbeanzeigen. Zum anderen will Google verstärkt auf Nachrichten-Inhalte etablierter Quellen setzen.

Produktplatzierungen mit Zeitstempeln

Unter der Überschrift „Your fans could be shopping right now“ richtet sich Google an YouTuber, die ihren Kanal für die Vorstellung neuer Produkte nutzen. Diese haben fortan die Möglichkeit, ausgewählte Produkte innerhalb ihrer Videos zu taggen und diese dann direkt zum Verkauf zu verlinken.

Zum einen soll die neue Funktion für zusätzliche Werbeeinnahmen bei den YouTubern führen, zum anderen erhält YouTube so weitere Signale darüber, welche Videos sich mit welchen Produkten beschäftigen. Videos, die von der neuen Werbeoption Gebrauch machen, müssen mindestens 1 Minute lang sein und zwischen zwei Textpassagen mindestens 30 Sekunden Pause lassen. In den USA hat Google das neue Format bereits im September ausprobiert und dort eine rege Nachfrage nach entsprechend vorbereiteten Videos festgestellt.

Mehr Nachrichten aus verlässlichen Quellen

Was YouTube selbst angeht, sollen Nachrichten aus verlässlichen, etablierten Quellen eine größere Sichtbarkeit erhalten, wenn Anwender Informationen zu aktuellen Nachrichtenereignissen auf YouTube suchen.

Eine neue Nachrichten-Übersicht soll dann unterschiedliche Leitmedien zusammenfassen und dort sowohl kurze Clips als auch ausführliche Berichterstattung, Podcasts und weitere Inhalte aus seriösen Quellen zusammenfassen. Die neue Nachrichten-Übersicht lässt sich durch einen Druck auf das neue Symbol, das eine Tageszeitung darstellt, erreichen.

Darüber hinaus hat Google eine Initiative mit 20 Nachrichten-Organisationen in zehn Ländern ins Leben gerufen, um Nachrichten in leicht verdaubaren Shorts aufzubereiten. Google investiert hier mehr als 1,5 Millionen US-Euro, um im eigenen Shorts-Programm kurze Nachrichten-Videos von seriösen Anbietern präsentieren zu können.