Freeware „Kaset“ bringt YouTube Music als native App auf den Mac

Mit Kaset steht macOS-Nutzern erstmals ein eigenständiger YouTube-Music-Client zur Verfügung, der nicht auf einen Browser angewiesen ist. Die Anwendung wurde mit Swift und SwiftUI entwickelt und richtet sich an Anwender, die Musik, Podcasts und persönliche Playlisten direkt über eine systemnahe Oberfläche nutzen möchten.

Voraussetzung ist macOS 26 oder neuer sowie ein Google-Konto mit bestehendem YouTube-Music-Zugang.

Gute macOS-Integration

Kaset setzt auf eine Bedienlogik, die sich an anderen Medienanwendungen für macOS orientiert. Die Wiedergabe lässt sich über Medientasten steuern, aktuelle Titel erscheinen im Kontrollzentrum und zusätzliche Optionen sind über das Dock-Menü erreichbar. Musik läuft im Hintergrund weiter, auch wenn das Fenster geschlossen wird, und stoppt erst beim Beenden der App. Auf Macs mit Force-Touch-Trackpad unterstützt Kaset haptisches Feedback bei der Steuerung.

Ergänzend informiert die App per Systemmitteilung über Titelwechsel. Tastaturkürzel ermöglichen die vollständige Kontrolle ohne Maus, etwa für Navigation, Lautstärke oder Warteschlangenverwaltung. Inhalte lassen sich über das systemweite Teilen-Menü weitergeben, und ein eigenes URL-Schema erlaubt das direkte Öffnen einzelner Titel aus anderen Anwendungen.

Musik, Podcasts und KI-Funktionen

Inhaltlich deckt Kaset das gesamte YouTube-Music-Angebot ab. Nutzer können neue Veröffentlichungen entdecken, Charts durchstöbern oder gezielt nach Songs, Alben, Künstlern und Podcasts suchen. Die eigene Mediathek mit Playlists, markierten Titeln und abonnierten Podcasts ist vollständig integriert, inklusive Fortschrittsanzeige bei Podcast-Episoden.

Zusätzlich nutzt Kaset lokal ausgeführte KI-Funktionen, die natürliche Spracheingaben unterstützen. So lassen sich Wiedergabewünsche formulieren oder Playlists gezielt anpassen. Texte werden angezeigt und um Stimmungsanalysen ergänzt. Die Wiedergabeliste kann eingesehen, neu sortiert oder geleert werden, was insbesondere bei längeren Sessions relevant ist.

Kaset positioniert sich damit als Alternative zur Weboberfläche von YouTube Music und richtet sich an Nutzer, die Wert auf eine tiefe Einbindung in macOS und eine tastaturbasierte Bedienung legen. Die App ist kostenfrei über GitHub verfügbar.