Wave Pro: Laifen zeigt neue Zahnbürsten-Generation

Auf der CES 2026 in Las Vegas stellt Laifen mit der Wave Pro eine neue elektrische Zahnbürste vor. Der Hersteller erweitert damit die bestehende Wave-Reihe, die bereits mit Aluminiumgehäuse, App-Anbindung und einem hybriden Reinigungsansatz aus Oszillation und Vibration auftritt.

Die Wave Pro soll ab Ende März im Handel verfügbar sein.

Neues Design, weiterentwickelter Antrieb

Optisch setzt die Wave Pro auf ein überarbeitetes Gehäuse aus ABS, Aluminium und Edelstahl. Neu ist die Farbvariante Transparent Black, die Einblicke in die Konstruktion erlaubt und sich deutlich von den bislang eher geschlossenen Designs der Serie absetzt.

Technisch kombiniert Laifen weiterhin rotierende Bewegungen mit Schallvibrationen. Die Zahnbürste erreicht Oszillationswinkel von bis zu 60 Grad und arbeitet mit bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute. Diese Kombination soll eine gleichmäßige Reinigung ermöglichen, ohne punktuell hohen Druck zu erzeugen.

Als Orientierung dient laut Hersteller eine modifizierte Bass-Technik, die in der Zahnmedizin als besonders schonend gilt. Ergänzt wird der Antrieb durch ein internes Servosystem, das die Bewegungen konstant halten soll, auch wenn der Anpressdruck variiert.

Zwei Reinigungsmodi und stärkere App-Einbindung

Bei der Bedienung setzt Laifen auf zwei grundlegende Programme. Daily Clean ist für die tägliche Nutzung gedacht, während Deep Clean eine intensivere Reinigung ermöglicht. Beide Modi lassen sich jeweils in drei Stufen anpassen. Ein integrierter Drucksensor warnt, wenn beim Putzen zu viel Kraft ausgeübt wird, um Zahnfleischreizungen zu vermeiden.

Die Wave Pro ist zudem stärker in die Laifen-App eingebunden als frühere Modelle, was wir in unserer Besprechung der Wave positiv hervorgehoben haben:

Laifen Wave ausprobiert: Schallzahnbürste mit „Magsafe“-Kabel

Neben der Grundkonfiguration der Modi lassen sich dort Putzberichte einsehen und Einstellungen anpassen. Auch Firmware-Updates werden über die App verteilt. Die Akkulaufzeit gibt Laifen mit bis zu 70 Tagen an, was längere Nutzungszeiträume ohne Nachladen erlauben soll.

Mit der Wave Pro baut Laifen das bestehende Konzept der Wave-Serie weiter aus und ergänzt es um neue Designansätze und zusätzliche Sensorik. Bis das neue Modell im März erhältlich ist, lässt sich die aktuelle Version mit einem Preisnachlass von 25 Prozent derzeit für 75 Euro mitnehmen.