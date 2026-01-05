ifun.de — Apple News seit 2001. 45 449 Artikel

Drahtlosladung statt „Magsafe“-Kabel

Wave Pro: Laifen zeigt neue Zahnbürsten-Generation
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Auf der CES 2026 in Las Vegas stellt Laifen mit der Wave Pro eine neue elektrische Zahnbürste vor. Der Hersteller erweitert damit die bestehende Wave-Reihe, die bereits mit Aluminiumgehäuse, App-Anbindung und einem hybriden Reinigungsansatz aus Oszillation und Vibration auftritt.

Wave Pro

Die Wave Pro soll ab Ende März im Handel verfügbar sein.

Neues Design, weiterentwickelter Antrieb

Optisch setzt die Wave Pro auf ein überarbeitetes Gehäuse aus ABS, Aluminium und Edelstahl. Neu ist die Farbvariante Transparent Black, die Einblicke in die Konstruktion erlaubt und sich deutlich von den bislang eher geschlossenen Designs der Serie absetzt.

Transparent Black 2500

Technisch kombiniert Laifen weiterhin rotierende Bewegungen mit Schallvibrationen. Die Zahnbürste erreicht Oszillationswinkel von bis zu 60 Grad und arbeitet mit bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute. Diese Kombination soll eine gleichmäßige Reinigung ermöglichen, ohne punktuell hohen Druck zu erzeugen.

Als Orientierung dient laut Hersteller eine modifizierte Bass-Technik, die in der Zahnmedizin als besonders schonend gilt. Ergänzt wird der Antrieb durch ein internes Servosystem, das die Bewegungen konstant halten soll, auch wenn der Anpressdruck variiert.

Space Gray + Wireless Charging Base 2500

Zwei Reinigungsmodi und stärkere App-Einbindung

Bei der Bedienung setzt Laifen auf zwei grundlegende Programme. Daily Clean ist für die tägliche Nutzung gedacht, während Deep Clean eine intensivere Reinigung ermöglicht. Beide Modi lassen sich jeweils in drei Stufen anpassen. Ein integrierter Drucksensor warnt, wenn beim Putzen zu viel Kraft ausgeübt wird, um Zahnfleischreizungen zu vermeiden.

Pink 2500

Die Wave Pro ist zudem stärker in die Laifen-App eingebunden als frühere Modelle, was wir in unserer Besprechung der Wave positiv hervorgehoben haben:

Neben der Grundkonfiguration der Modi lassen sich dort Putzberichte einsehen und Einstellungen anpassen. Auch Firmware-Updates werden über die App verteilt. Die Akkulaufzeit gibt Laifen mit bis zu 70 Tagen an, was längere Nutzungszeiträume ohne Nachladen erlauben soll.

Mit der Wave Pro baut Laifen das bestehende Konzept der Wave-Serie weiter aus und ergänzt es um neue Designansätze und zusätzliche Sensorik. Bis das neue Modell im März erhältlich ist, lässt sich die aktuelle Version mit einem Preisnachlass von 25 Prozent derzeit für 75 Euro mitnehmen.

Produkthinweis
Laifen Aluminium Wave elektrische Zahnbürste, Oszillation & Vibration elektrische Schallzahnbürste für Erwachsene mit... 74,90 EUR 99,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Jan. 2026 um 18:00 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.449 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wie sind eigentlich die Zahnbürstenköpfe? Die sind ja eigentlich am Wichtigsten. Deshalb bin ich aktuell noch bei einer Curaprox.

    • Hatte mir die Laifen während der Blackweek bestellt: zwei der mitgelieferten Köpfe haben beim ersten Abziehen vom Handstück den Silikon/Gummieinsatz verloren (das Teil steckte dann auf dem Stift des Handstücks). Für mich ist das ein No-Go und in Bewertungen der Ersatzköpfe habe ich dieselben Rückmeldungen in den Rezensionen gelesen.

    • Curaprox hat glaube ich sehr viele und feine Borsten. Bei diesem Gerät sind die Borsten ehr normal aber mit guter Qualität

  • Beim Vorgänger waren die Aufsätze etwas zu klein bzw. die Borsten zu kurz. Wenn ich damit auf die Zähne gekommen bin war das sehr unangenehm.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45449 Artikel in den vergangenen 8840 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven