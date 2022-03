Projekt Breakout: Apple will sich von Finanzpartnern lösen

Offenbar hat Apple die Ausgabe der Apple Card in den Vereinigten Staaten dafür genutzt, zu lernen welche Kompetenzen für die Kreditangebote unumgänglich sind und baut diese nun in Eigenregie nach. Sobald man hier dann auf eigenen Füßen stehen kann, dürfte dem globalen Rollout der Apple Card nichts mehr im Weg stehen.

Wer sich Mitte der vergangenen Woche noch gewundert hat, was Apple mit der Übernahme des britischen Banking-Startups Credit Kudos bezwecken will, der bekommt mit dem „Projekt Breakout“ jetzt eine mögliche Antwort.

Insert

You are going to send email to