Auch bei Apples Fotos.app sollte es also keine Problem sein, hier einen Tastaturkurzbefehl für den Bildexport anzulegen – ist es bei genauerem Hinsehen aber doch. Denn: Der Menübefehl, der bei der Konfiguration eines neuen Kurzbefehls im Wortlaut eingetragen werden muss, ändert sich in Abhängigkeit von der Anzahl der ausgewählten Bilder.

Im Bereich Tastatur > Tastaturkurzbefehle… > App-Tastaturkurzbefehle lassen sich mit wenigen Handgriffen eigene Tastaturkurzbefehle für alle beliebigen Menüpunkte anlegen, über die eine App verfügt. Wir haben dies in der Vergangenheit dazu genutzt und einen schnellen PDF-Drucker einzurichten oder auch um eigene Tastaturkurzbefehle für das Teilen-Menü zu erstellen – was mit dem Pfeil-Trick übrigens ganz hervorragend funktioniert.

Apples Foto-Applikation bietet ab Werk keinen Tastatur-Kurzbefehl an, um ausgewählte Bilder in voller Auflösung auf dem Mac-Desktop abzulegen. Anwender müssen hier auf Maus oder Trackpad ausweichen, um sich die ausgewählten Bilder in bestmöglicher Qualität ausgeben zu lassen.

Die Fotos.app ist zu genau Fotos.app: Export per Tastenkürzel. Tastenkürzel per Skript.

