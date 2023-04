HBO Max wird zu Max: Ab 2024 in Europa. Neue „Game of Thrones“-Serie.

Der Entertainment-Konzern Warner Bros. Discovery wird seinen noch recht jungen Video-Streaming-Dienst HBO Max im kommenden Monat unter der schlichten Bezeichnung „Max“ neu starten und fortan auf die drei vorangestellten Buchstaben des Pay-TV-Senders HBO verzichten.

Das neue Angebot soll bereits am 23. Mai auf der Webseite max.com an den Start gehen und wird initial ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten. Hier wird der neue Video-Streaming-Dienst in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich sein.

Drei Abo-Tarife in Planung

Neben der durch zusätzliche Werbeeinblendungen querfinanzierten Variante „Max Ad-Lite“ für 9,99 US-Dollar pro Monat werden die beiden werbefreien Varianten „Max Ad-Free“ und „Max Ultimate Ad-Free“ für 15,99 US-Dollar beziehungsweise 19,99 US-Dollar pro Monat angeboten. Hier unterscheiden sich sowohl die Anzahl der gleichzeitigen Streams (zwei bzw. vier) als auch die maximale Auflösung (1080p bzw. 4K) sowie die Anzahl der gleichzeitig gestatteten Offline-Downloads (30 bzw. 100).

Ab 2024 in Europa

Nach dem US-Rollout soll sich Max ab Ende 2023 dann auch in weiteren Regionen Lateinamerikas und, ab Anfang 2024, auch in Europa buchen lassen. Hier wird der Streaming-Dienst allerdings erst mal nur in jenen Märkten verfügbar sein, in denen sich momentan auch HBO Max abonnieren lässt. In Deutschland läuft ein großer Teil des HBO-Programms bekanntlich beim Pay-TV-Sender Sky – allerdings ist unklar, wie lange dies noch der Fall ist.

Zum Marktstart wird Max mehrere voraussichtlich stark nachgefragte Inhalte an den Start bringen und hat unter anderem eine Harry-Potter-Serie, ein Spin-Off der Comedyserie „The Big Bang Theory“ und ein Prequel zur erfolgreichen HBO-Serie „Game of Thrones“ angekündigt. Letztgenannte trägt den Titel „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“.