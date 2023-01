Fotobuch-Apps Mimeo und Motif tun sich zusammen

Entstanden sind die beiden Angebote mit dem Ziel, die Lücke zu füllen, die Apple hinterlassen hat, als 2018 die zuvor „offiziell“ in die Fotos-App integrierte Funktion zum Druck von Fotobüchern gestrichen wurde . Motif wurde dabei von Apples langjährigem Produktionspartner für Fotoprodukte RD Donnelley ins Leben gerufen, der in der Folge damit geworben hat, dass die Bücher und Kalender auf den gleichen Maschinen produziert werden, wie zuvor die von Apple angebotenen Produkte.

Mit den Anwendungen Mimeo Photos und Motif: Drucken Sie Fotos haben beide Anbieter vergleichbare Angebote am Start, mit deren Hilfe Mac-Nutzer auf einfache Weise Produkte wie Fotobücher, Kalender oder Grußkarten direkt aus ihrer Fotos-App heraus gestalten und in Druck geben können. Wobei man klar sagen muss, dass sich Motif hier vor allem mit Blick auf die Lokalisierung mehr Mühe gibt.

