Prime Video: Die Neuheiten im Februar 2023

Hier kommen nun auch die Video-Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video im Februar. Zu den von Amazon im Serienbereich besonders hervorgehobenen Erweiterungen zählen neben neuen Staffeln von „Carinval Row“ und „Star Trek: Picard“ auch die neuen Serien „The Consultant“ und „HILLarious“ mit dem Comedy-Star Martina Hill.

Auf Filmseite zählen „Reminiscence“, „Die Hart“ mit Kevin Hart und John Travolta sowie „Somebody I Used To Know“ mit Alison Brie zu den Highlights.

Neue Serien bei Prime Video:

In einer Fantasiewelt, in der Menschen und Kreaturen aufeinandertreffen, beginnt die zweite Staffel von Carnival Row mit dem ehemaligen Inspektor Rycroft Philostrate alias Philo (Orlando Bloom), der eine Reihe von grausamen Morden untersucht, die soziale Spannungen schüren. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) und der Schwarze Rabe sehnen sich nach Rache für die ungerechte Unterdrückung durch die menschlichen Anführer von The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) und Sophie Longerbane (Caroline Ford). Turmaline Larou (Karla Crome) erbt übernatürliche Kräfte, die ihr Schicksal und die Zukunft von The Row bedrohen.

Star Trek Picard – Staffel 3

Exklusiv verfügbar ab 17.02.2023

In Star Trek: Picard nimmt Patrick Stewart seine ikonische Rolle als 'Jean-Luc Picard' wieder auf, die er sieben Staffeln lang in Star Trek: The Next Generation spielte und folgt dieser ikonischen Figur in das nächste Kapitel ihres Lebens. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd übernehmen neben Patrick Stewart die Hauptrollen der letzten Staffel der Hit-Serie.

Nate Bargatze: Hallo Welt – Staffel 1

Exklusiv verfügbar ab 17.02.2023

Verfügbar ab 20.02.2023

Exklusiv verfügbar ab 24.02.2023

Exklusiv verfügbar ab 24.02.2023

Verfügbar ab 27.02.2023

Neue Filme bei Prime Video

Die arbeitssüchtige Fernsehproduzentin Ally (Alison Brie) muss einen schweren beruflichen Rückschlag verkraften, der sie dazu veranlasst, in die Geborgenheit ihrer Heimatstadt zu flüchten. Sie verbringt einen turbulenten Abend mit ihrer ersten Liebe Sean (Jay Ellis) und beginnt, alles an der Person, die sie geworden ist, zu hinterfragen. Die Dinge werden noch verwirrender, als sie herausfindet, dass Sean Cassidy (Kiersey Clemons) heiratet, deren Selbstbewusstsein und kreative Überzeugungen Ally an die Person erinnern, die sie einmal war.

In Die Hart spielt Kevin Hart eine fiktionale Version seiner selbst, die versucht dem Bild des bloßen Belustigers zu entkommen, um als Actionfilmstar ernst genommen zu werden. Hart besucht die "Action-Helden-Schule" von Ron Wilcox, gespielt von John Travolta (Paradise City, Eye for an Eye), in der er versucht zu lernen, wie man einer der begehrtesten Action-Stars der Branche wird.