FormulaCalculatorPro unterstützt bei komplexen Berechnungen

Mit der Mac-Anwendung FormulaCalculatorPro hat der Entwickler Klaus Mack eine Anwendung im Programm, die sich an professionelle Nutzer richtet, die regelmäßig komplexe mathematische oder technische Berechnungen durchführen. Die App soll insbesondere für Ingenieure, Wissenschaftler und Fachkräfte im Finanz- und Bildungsbereich als präzises, aber einfach handhabbares Werkzeug erweisen.

Mit dem FormulaCalculatorPro ist es möglich, Berechnungen in mehreren Schritten aufzubauen und Zwischenresultate transparent darzustellen. Dabei lässt sich jeder Schritt nachvollziehen und bei Bedarf ändern. Nutzer können zudem Variablen mit Einheiten, Mindest- und Maximalwerten oder Beschreibungen definieren, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Nach Angaben des Entwicklers eignet sich diese Funktion besonders für Szenarien, in denen regelmäßig mit denselben Formeln gearbeitet wird.

Umfassende Einsatzmöglichkeiten

Für fortgeschrittene Anwendungen bietet die Software die Möglichkeit zur Ausführung von Schleifen, die iterative Berechnungen und Simulationen ermöglicht. Zudem können einfache Rechnungen direkt über einen integrierten Schnellrechner ausgeführt werden. Ergebnisse und Variablen lassen sich hier direkt in bestehende Projekte übernehmen. Ergänzend enthält die App eine Sammlung mit über 50 physikalischen und mathematischen Konstanten aus den Bereichen Mathematik, Physik, Chemie, Elektrizität und Astronomie an.

Die mit der App erstellten Formeln lassen sich in Kategorien ordnen und mit Schlagwörtern versehen. Der Export ist in verschiedenen Formaten wie JSON, CSV oder XML möglich. Zur Datensicherung erstellt die App automatische Backups in einstellbaren Abständen, ergänzend können manuelle Sicherungen angelegt werden.

Handbuch online und als PDF verfügbar

FormulaCalculatorPro wird zum Festpreis von 9,99 Euro im Mac App Store angeboten. Eine Version für das iPad ist dem Entwickler zufolge in Planung. Weitere Informationen zum Leistungsumfang bietet das online oder als PDF verfügbare Handbücher.