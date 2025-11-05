Nintendo Store jetzt auch in Deutschland als App

Es gibt gute Nachrichten für Besitzer einer Nintendo Switch beziehungsweise allgemein für Besitzer eines iPad oder iPhone, die sich über das Angebot des Nintendo Store informieren wollen. Der Spielekonzern bietet seine Nintendo Store App jetzt auch außerhalb von Japan an.

Wer einen Blick auf die Versionsnummer der neu im App Store erhältlichen Anwendung wirft, wird sich angesichts des neu verfügbaren Updates 3.0 möglicherweise stutzen. In der Tat hat Nintendo die allerdings schon vor fünf Jahren an den Start gebracht. Bislang stand das Angebot jedoch ausschließlich in deren Heimatland Japan zur Verfügung.

Die App soll den Zugriff auf Inhalte für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger Nintendo Switch vereinfachen und zugleich aktuelle Informationen zu Spielen und Aktionen bereitstellen. Nutzer können darüber das für diese Geräte verfügbare Angebot an digitalen Inhalten und Zubehör sowie die von Nintendo angebotenen Merchandising-Artikel durchstöbern und auch direkte Käufe über den Nintendo Store durchführen. Nintendo weist allerdings darauf hin, dass die darüber auffindbaren physischen Produkte nicht in allen Ländern erhältlich sind.

Persönliches Nintendo-Konto verwalten

Wer sich mit seinem Nintendo-Konto anmeldet, kann mithilfe der App zudem seine Spielstatistiken einsehen. Dabei werden neben den aktuellen Switch-Systemen auch ältere Plattformen wie die Nintendo 3DS oder die Wii U unterstützt, sofern das frühere Konto verknüpft ist.

Optional besteht die Möglichkeit, sich per Push-Mitteilung auf Angebote und Ereignisse aufmerksam machen zu lassen, etwa wenn Artikel auf der persönlichen Wunschliste im Preis reduziert sind. Außerdem kann man darüber virtuell bei offiziellen Nintendo-Events einchecken, um die hier zum Teil ausgeschriebenen Prämien zu erhalten.

Die App ist für iPhone und iPad optimiert und kann kostenlos im App Store geladen werden. Nintendo macht darauf aufmerksam, dass ein Teil der Inhalte ein Mindestalter von 17 Jahren voraussetzt.