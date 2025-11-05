Kontoverwaltung und Shopping
Nintendo Store jetzt auch in Deutschland als App
Es gibt gute Nachrichten für Besitzer einer Nintendo Switch beziehungsweise allgemein für Besitzer eines iPad oder iPhone, die sich über das Angebot des Nintendo Store informieren wollen. Der Spielekonzern bietet seine Nintendo Store App jetzt auch außerhalb von Japan an.
Wer einen Blick auf die Versionsnummer der neu im App Store erhältlichen Anwendung wirft, wird sich angesichts des neu verfügbaren Updates 3.0 möglicherweise stutzen. In der Tat hat Nintendo die allerdings schon vor fünf Jahren an den Start gebracht. Bislang stand das Angebot jedoch ausschließlich in deren Heimatland Japan zur Verfügung.
Die App soll den Zugriff auf Inhalte für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger Nintendo Switch vereinfachen und zugleich aktuelle Informationen zu Spielen und Aktionen bereitstellen. Nutzer können darüber das für diese Geräte verfügbare Angebot an digitalen Inhalten und Zubehör sowie die von Nintendo angebotenen Merchandising-Artikel durchstöbern und auch direkte Käufe über den Nintendo Store durchführen. Nintendo weist allerdings darauf hin, dass die darüber auffindbaren physischen Produkte nicht in allen Ländern erhältlich sind.
Persönliches Nintendo-Konto verwalten
Wer sich mit seinem Nintendo-Konto anmeldet, kann mithilfe der App zudem seine Spielstatistiken einsehen. Dabei werden neben den aktuellen Switch-Systemen auch ältere Plattformen wie die Nintendo 3DS oder die Wii U unterstützt, sofern das frühere Konto verknüpft ist.
Optional besteht die Möglichkeit, sich per Push-Mitteilung auf Angebote und Ereignisse aufmerksam machen zu lassen, etwa wenn Artikel auf der persönlichen Wunschliste im Preis reduziert sind. Außerdem kann man darüber virtuell bei offiziellen Nintendo-Events einchecken, um die hier zum Teil ausgeschriebenen Prämien zu erhalten.
Die App ist für iPhone und iPad optimiert und kann kostenlos im App Store geladen werden. Nintendo macht darauf aufmerksam, dass ein Teil der Inhalte ein Mindestalter von 17 Jahren voraussetzt.
Was ist eigentlich mit dem App Store passiert? War nun nach langer Zeit mal wieder kurz drin, die Vorschläge richten sich ja fast nur noch an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Läuft wohl bei den Kidz von heute. Schrecklich, aus vielerlei Hinsicht!
Die Vorschläge sind für mich schon lange überhaupt nicht mehr zu gebrauchen.
Zumal auch alles mit Werbung voll ist.
Würde mich mehr freuen, wenn man die Spiele auf einem Applegerät spielen könnte
Nintendo will Konsolen verkaufen. Wird nie passieren.
Andersrum, sie wollen Spiele und damit Lizenzen verkaufen. Wäre also besser, wenn sie sich öffnen würden
Nintendo legt massiven Wert auf Exklusivität, daher wird das sehr wahrscheinlich auch so bleiben. Davon abgesehen, bei den Preisen der Switch bleibt da ordentlich hängen.
Auch in ÖSTERREICH
Ist die Switch 2 denn zu empfehlen? Hatte mir grad überlegt eine zu kaufen.
Nee, ist eine Konsole für Kinder mit schlechter Grafik und Spielen in Indie Qualität.
Die Nintendo Spiele erreichen keinesfalls den heutigen Standard und sind eher für 10 jährige. Sobald die Kinder älter werden, wollen sie eine zeitgemäße Konsole wie z.B. die PS 5. Spar dir das Geld lieber.
OK Danke.
Also nur für Kinder ist sie definitiv nicht. Ich bin selbst etwas älter und spiele sehr gerne zuhause und sehr oft auch mobil damit und bin super zufrieden.
Klar, es gibt viele Spiele die auch Kinder spielen können (welche Konsole hat die aber nicht ? ) aber daraus auf ne Konsole NUR für Kinder zu schließen ist schlichtweg falsch. Da gab es für die Switch 1 und gibt es für die Switch 2 soviel mehr !
Ich finde den Kommentar also etwas daneben, sorry.
Ganz im Gegenteil: Die Konsole ist wesentlich wertiger als der Vorgänger und wirkt nicht mehr wie ein Spielzeug. Die Grafik hat mit 4K einen großen Sprung nach vorne gemacht und die Spiele zum Start enthalten Top Titel wie z.B. Cyberpunk 2077 oder bald auch Elden Ring. Die neuen Resident Evil sind auch angekündigt. Bei Nintendo ist der Spielspaß im Vordergrund. Ja, die Grafik ist vielleicht „nur“ PS4 Pro Niveau, aber nimm mal eine PS5 in den Urlaub an den Pool ;-)
Ich bereue es nicht und es passt sich meinem Lebensstil und Zeitsituation an wegen der Portabilität.
Wird schon schwierig wenn der Urlaubspool nur per flugzeug zu erreichen ist wegen dem Gallium in der PS5
+ Du kannst die alten Switch Spiele teilweise „verbessert“ spielen und hast durch die Kompatibilität jetzt schon eine riesige Spielebibliothek. Meine PS5 chillt leider schon lange in der Ecke und verstaubt.
Ich, 47 Jahre alt, hab mir gerade für mich die Switch 2 geholt und finde sie super.
Auf jeden Fall. Wenn du die Nintendo-Spiele wie Mario, Zelda usw. magst und nicht nur Baller- und Gewaltspiele und dir Spielspaß wichtiger ist als Highend-Grafik, ist es die beste Konsole. Ich bin 55 und meine XBox staubt ein, meine Switch 2 spiele ich fast täglich. Es ist natürlich keine reine Kinderkonsole aber wenn du ein Hardcore Gamer bist oder welche Zuhause hast, dann wird Grafik und Technik der neusten Konkurrenzkonsolen wichtiger sein als gute Spiele und die Switch ist dann eher nicht geeignet.
