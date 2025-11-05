ifun.de — Apple News seit 2001. 45 062 Artikel

Lesestoff bis zum Jahresende

Weihnachtsangebot: Lese-Flatrate Readly bis Jahresende für 1 Euro
12 Kommentare 12

Wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr zumindest über einen Teil der kalten Jahreszeit hinweg mit ausreichend Lesematerial versorgt seid, könnt ihr die Lese-Flatrate Readly aktuell wieder zwei Monate lang zum Preis von einem Euro buchen. Das Angebot ist laut Readly ausdrücklich auch für Rückkehrer gültig.

Readly gilt als europaweit führende Plattform für digitale Magazine und Zeitungen, wobei der Schwerpunkt klar im Bereich der digitalen Zeitschriften liegt. Insgesamt finden sich im Angebot von Readly mehr als 8.000 verschiedene Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen. Die Inhalte lassen sich nicht nur nach diesen Sprachen filtern, sondern sind für besseren Überblick auch in knapp 40 verschiedene Kategorien sortiert.

Readly Ipad

Aktuelle Ausgaben von Magazinen und Zeitungen

Im deutschsprachigen Angebot von Readly stehen zahlreiche bekannte Titel zur Auswahl. Darunter namhafte Magazine aus Themenbereichen wie Lifestyle, Unterhaltung, Hobby und Technik. Im Zeitungsbereich listet Readly aktuell die Wirtschaftswoche als Neuzugang. Zudem wurde das Angebot kürzlich um verschiedene populäre Kinderzeitschriften erweitert, darunter auch Wissensmagazine wie National Geographic Kids.

Eine Auswahl aus 50 der beliebtesten über Readly verfügbaren Magazine steht mittlerweile auch in Form von automatisch generierten Audioartikeln zur Verfügung. Der Zugriff auf die über Readly verfügbaren Inhalte ist generell entweder per Webbrowser oder mithilfe der für iPad oder das iPhone optimierten Readly-App möglich. Die Inhalte können optional auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.

Readly Iphone

Bis zu fünf Nutzerkonten pro Abo

Zum regulären Preis lohnt sich das Readly-Abo vor allem, wenn es gemeinsam genutzt wird. Für jedes Readly-Abo kann man bis zu fünf getrennte Nutzerprofile erstellen.

Nach den zwei Monaten zum Sonderpreis verlängert sich das Readly-Abo automatisch zum regulären Monatspreis von 14,99 Euro über, das sich jedoch monatlich kündigen lässt.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
05. Nov. 2025 um 19:26 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Zeigt es mir für einen Monat €0,99 an, danach regulärer Preis

  • Bei mir zu €0,99 für einen Monat, danach regulärer Preis

  • Leider weder einen noch zwei Monate – nur 14,95€ pro Monat regulärer Preis (vlt. weil ich mein Abo vor zwei Monaten gekündigt habe).

  • Ich habe mein Abo schon vor Ewigkeiten gekündigt aber der Link hier funktioniert weder bei iOS, noch bei Android.
    Überall wird sofort der Preis von 14.99 Euro angezeigt.
    Irgendeine Lösung ohne einen neuen Account anzulegen?

  • Verstehe das Geschäftsmodell von denen nicht. Mit diesen ständigen Dumpingpreisen kann doch eigentlich nichts verdient werden und das Angebot ist auch zum normalen Abo-Preis unschlagbar günstig und auch noch nachhaltig. Statt die Kracher zu subventionieren sollten sie doch lieber in das Produktangebot investieren. Was wirklich fehlt sind noch einige lokale und überregionale Tageszeitungen. Da ist read.it besser aufgestellt – nur deren App taugt leider gar nix.

  • Bei solchen Angeboten empfehle ich ja immer die Onleihe der örtlichen Bibliothek.

    Für 10-20 Euro. Im Jahr.

  • Es lohnt sich aktuell eher das Angebot über die Lidl Plus Partnervorteile (in der Lidl Plus App): 100 Tage kostenlos.

