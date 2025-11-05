Weihnachtsangebot: Lese-Flatrate Readly bis Jahresende für 1 Euro

Wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr zumindest über einen Teil der kalten Jahreszeit hinweg mit ausreichend Lesematerial versorgt seid, könnt ihr die Lese-Flatrate Readly aktuell wieder zwei Monate lang zum Preis von einem Euro buchen. Das Angebot ist laut Readly ausdrücklich auch für Rückkehrer gültig.

Readly gilt als europaweit führende Plattform für digitale Magazine und Zeitungen, wobei der Schwerpunkt klar im Bereich der digitalen Zeitschriften liegt. Insgesamt finden sich im Angebot von Readly mehr als 8.000 verschiedene Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen. Die Inhalte lassen sich nicht nur nach diesen Sprachen filtern, sondern sind für besseren Überblick auch in knapp 40 verschiedene Kategorien sortiert.

Aktuelle Ausgaben von Magazinen und Zeitungen

Im deutschsprachigen Angebot von Readly stehen zahlreiche bekannte Titel zur Auswahl. Darunter namhafte Magazine aus Themenbereichen wie Lifestyle, Unterhaltung, Hobby und Technik. Im Zeitungsbereich listet Readly aktuell die Wirtschaftswoche als Neuzugang. Zudem wurde das Angebot kürzlich um verschiedene populäre Kinderzeitschriften erweitert, darunter auch Wissensmagazine wie National Geographic Kids.

Eine Auswahl aus 50 der beliebtesten über Readly verfügbaren Magazine steht mittlerweile auch in Form von automatisch generierten Audioartikeln zur Verfügung. Der Zugriff auf die über Readly verfügbaren Inhalte ist generell entweder per Webbrowser oder mithilfe der für iPad oder das iPhone optimierten Readly-App möglich. Die Inhalte können optional auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.

Bis zu fünf Nutzerkonten pro Abo

Zum regulären Preis lohnt sich das Readly-Abo vor allem, wenn es gemeinsam genutzt wird. Für jedes Readly-Abo kann man bis zu fünf getrennte Nutzerprofile erstellen.

Nach den zwei Monaten zum Sonderpreis verlängert sich das Readly-Abo automatisch zum regulären Monatspreis von 14,99 Euro über, das sich jedoch monatlich kündigen lässt.