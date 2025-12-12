BenQ bringt neue Mac-Displays mit speziellem Nano-Gloss-Panel

Wenn man auf der Suche nach einem bezahlbaren Bildschirm ist, der optisch ansprechend und von den Anschlüssen und seiner Leistung besonders für den Mac optimiert ist, muss man ein Auge auf BenQ werfen. Der Hersteller hat weitere Produkte für seine speziell auf Mac-Anwender ausgerichtete Monitorreihe MA angekündigt, darunter erstmals ein Modell mit 5K-Auflösung.

Die neuen Produkte wurden im Heimatland von BenQ präsentiert und die dazu verfügbaren Informationen liegen bislang nur auf Japanisch vor. Innerhalb der MA-Serie nimmt das Modell MA270S die Spitzenposition ein. Mit seiner 5K-Auflösung soll das Gerät laut BenQ vor allem Nutzer ansprechen, die mit hohen Auflösungen und feinen Details arbeiten.

Ergänzend dazu hat BenQ den Marktstart von zwei weiteren Varianten der bisher schon in dieser Reihe verfügbaren, mit einem matten Bildschirm ausgestatteten Modelle MA270U und MA320U angekündigt. Die neuen Modelle MA270UP und MA320UP verfügen über ein sogenanntes Nano-Gloss-Panel, auf dem sich Inhalte besonders klar und kontrastreich darstellen lassen. BenQ will hier ähnlich wie Apple mit seinem Nanotexturglas einen Weg gefunden haben, um Reflexionen zu reduzieren und dennoch die Darstellungskraft eines klassischen Glanzdisplays beizubehalten.

Besonders für den Mac optimiert

Die MA-Serie von BenQ ist dem Hersteller zufolge gezielt auf die Verwendung in Verbindung mit einem Mac ausgelegt. Die Farbdarstellung der Geräte soll sich eng an die von Apple-Geräten anlehnen, um beispielsweise auch ein konsistentes Arbeiten zwischen Notebook und externem Bildschirm zu ermöglichen. BenQ hat dabei vor allem auch die zahlreichen Mac-Besitzer im Blick, die im kreativen Bereich tätig sind, wo bereits kleine Unterschiede in Farbe und Helligkeit eine Rolle spielen können.

Der Hersteller lässt bislang noch offen, wann die neuen Modelle in Deutschland erhältlich sein werden. Eine preisliche Orientierung gibt es jedoch bereits. Das Modell MA270UP ist mit einer UVP von 503 Euro ausgezeichnet und für das Modell MA320UP nennt der Hersteller 604 Euro. Weitere Angaben zu dem neuen 5K-Modell liegen derweil noch nicht vor. Weitere Eindrücke und Infos gibt es auch hier bei Reddit.

BenQ geht in einem deutschsprachigen Blog-Beitrag ausführlich auf die Eigenheiten und Vorzüge der Verwendung seiner MA-Bildschirme am Mac ein.