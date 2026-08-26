Formel 1 bei Apple TV: Reichweite in den USA bricht ein

Der Wechsel der Formel 1 von ESPN zu Apple TV macht sich in den USA deutlich bei den Zuschauerzahlen bemerkbar. Nach Daten des Analyseunternehmens Samba erreicht der Rennzirkus in seiner ersten Saison beim neuen Streamingpartner erheblich weniger US-Haushalte. Besonders groß fiel der Rückgang beim Grand Prix von Miami aus. Hier liegt die gemessene Reichweite 68 Prozent unter dem Vorjahreswert. Monaco verliert 66 Prozent.

Von neun ausgewerteten Rennen erreichen acht weniger Haushalte als im Vorjahr. Lediglich der Grand Prix von Japan bleibt unverändert. Zum Saisonstart fielen die Unterschiede noch überschaubar aus. Australien verliert vier Prozent, China ein Prozent. Seit Miami verzeichnet Samba dagegen bei jedem untersuchten Rennen zweistellige Rückgänge.

Apple TV erreicht ein kleineres Publikum

Ein Teil der Entwicklung dürfte mit der veränderten Verbreitung zusammenhängen. Einige Rennen liefen 2025 zusätzlich bei ABC und erreichten damit nahezu alle amerikanischen Fernsehhaushalte. ESPN selbst kommt laut den angeführten Nielsen-Daten auf mehr als 60 Millionen Haushalte. Verlässliche Zahlen zu den Apple-TV-Abonnenten gibt es nicht, 2024 sollen es 45 Millionen gewesen sein.

Apple hatte sich die US-Rechte für die Formel 1 zunächst für fünf Jahre gesichert. Trainings und ausgewählte Rennwochenenden lassen sich auch ohne kostenpflichtiges Apple-TV-Abo verfolgen. USA TODAY nennt zudem eine mögliche Erklärung von Samba: Zuschauer könnten Apple TV zunächst über einen kostenlosen Probezeitraum ausprobiert und anschließend nicht weiter abonniert haben.

Weniger Zuschauer bleiben dafür länger dran

Die Reichweitenverluste erzählen allerdings nur einen Teil der Geschichte. Die Formel 1 selbst meldet für die laufende Saison 13 Prozent mehr insgesamt gesehene Stunden als 2025. Auch Samba sieht bei den verbliebenen Zuschauern eine deutlich längere Nutzung. Beim Rennen in Australien steigt die durchschnittliche Sehdauer pro Haushalt um 127 Prozent, in Monaco um 113 Prozent.

Zudem haben 30 Prozent der Formel-1-Zuschauer des Jahres 2026 Apple TV in der zweiten Jahreshälfte 2025 überhaupt nicht genutzt. Die Formel 1 bringt dem Streamingdienst damit offenbar auch neue Nutzer. Ob sich diese dauerhaft binden lassen, ist eine andere Frage. Für Apple ist die Formel 1 ohnehin Teil eines breiteren Sportangebots. In Europa bleibt eine vergleichbare Ausweitung bislang schwierig, da sich Sky mehrere wichtige Märkte langfristig gesichert hat.