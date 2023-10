Formel 1 bei Apple TV+: Apple soll Rekordgebot vorbereiten

Nach Informationen des Branchenmagazins BusinessF1 soll Apples Streaming-Abteilung mit dem Einstieg in die Übertragung von Formel-1-Rennen liebäugeln und plant, ein Rekordgebot für Übertragungsrechte abgeben zu wollen.

Wie BusinessF1 in der aktuellen Oktober-Ausgabe berichtet, will sich Apple die weltweiten Rechte an dem Rennsportzirkus sichern und soll bereit sein, bis zu 2 Milliarden Dollar in die Ausstrahlungsrechte zu investieren. Eine Summe, die etwa das Doppelte von dem entspricht, was die Formel 1 derzeit für ihre weltweiten Übertragungsrechte erhält.

2 Milliarden Dollar

Wie viel Geld Apple genau bereit ist, auf den Tisch zu legen, soll dabei von der weltweiten Exklusivität abhängen. In um so Märkten Apple die alleinigen Übertragungsrechte der Formel 1 für sich beanspruchen könnte, desto größer würde die Überweisung an die Formel 1 Group ausfallen.

Teilweise durch noch laufende Verträge gebunden, würde die Formel 1 wohl in der Lage sein, anfangs etwa 25 Prozent der Übertragungsrechte exklusiv an Apple zu vergeben. Was die Verhandlungen schwierig macht, ist Apples Forderung, eine mindestens siebenjährige Übereinkunft zu einem Fixpreis aushandeln zu wollen.

Fußball und Baseball werden bereits gestreamt

Damit scheint Apple einen ähnlich langfristigen Deal wie mit der amerikanischen Fußballprofiliga MLS verhandeln zu wollen. Mit den Fußballern hatte sich der Konzern auf eine zehnjährige Exklusivität verständigt und soll die Vereine dem Vernehmen nach an den Streaming-Umsätzen, die Apple durch das Fußball-Abonnement erwirtschaftet, beteiligen.

Neben den Fußballübertragungen streamt Apple auch ausgewählte Baseballspiele. Apple TV+ hat sich jedoch als möglicher Streaming-Partner der amerikanischen Football-Liga NFL zurückgezogen und die digitalen Rechte im Rahmen des letzten Bieterverfahrens an Google verloren.

Neben den Rennsportübertragungen der Formel 1 soll Apple auch Interesse an der deutschen Fußballbundesliga und an der Premier League in Großbritannien haben.

Die Formel 1 hatte zuletzt ein enormes Popularitätswachstum zu verzeichnen, nachdem der Video-Streaming-Dienst Netflix die erfolgreiche Doku-Serie „Formula 1: Drive to Survive“ an den Start gebracht hat.