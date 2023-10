„Gesperrtes privates Surfen“: Touch-ID schützt sensible Safari-Inhalte

Begleitend zur Einführung der neuen Funktion versteckt sich in Safari 17 für den Mac auch eine neue Option in der Menüleiste. Wenn ihr hier den Bereich „Fenster“ öffnet, steht dort abhängig vom aktuellen Zustand entweder die Option „Alle privaten Fenster sperren“ oder „Alle privaten Fenster entsperren“ zur Verfügung. Auf diese Weise kann man den Inhalt von privaten Fenstern beispielsweise schnell mal verbergen, wenn man zur Kaffeemaschine läuft oder einen unerwünschten Blick über die Schulter befürchtet. Das zugehörige Tastenkürzel lautet „Control+Befehl+L“.

Wer sich an diesen Fingerabdruck-Anforderungen von Safari stört, hat jederzeit die Möglichkeit, die Funktion abzustellen. Das „gesperrte private Surfen“ ist standardmäßig aktiv, lässt sich aber mithilfe der Option „Touch ID zum Anzeigen gesperrter Tabs anfordern“ in den Datenschutz-Einstellungen von Safari deaktivieren.

