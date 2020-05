Google Chrome führt Tab-Gruppen ein

Google Chrome bietet künftig die Möglichkeit, Browser-Tabs zu gruppieren. Interessierte Nutzer können die Funkion bereits in der neu verfügbaren Chrome Beta testen.

Wer mehr Ordnung in der Tab-Leiste schaffen will, kann künftig mit einem Rechtsklick auf vorhandene Tabs neue Gruppen erstellen oder den Tab zu einer vorhandenen Gruppe hinzufügen. Die so sortierten Tabs erscheinen dann zusammenhängend nebeneinander im Browserfenster.

Für bessere Übersicht besteht zudem die Möglichkeit, die zusammenhängenden Tabs farblich zu markieren und für die einzelnen Gruppen Namen zu vergeben. Hier werden anstelle von Buchstaben auch Emojis akzeptiert und angezeigt.

Die neue Funktion seht wie gesagt bereits in der aktuellen Beta der Desktop-Version von Google Chrome zur Verfügung. Das Update für alle Nutzer soll von kommender Woche an verteilt werden.